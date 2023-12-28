Samsung, yapay zekâ destekli yeni buzdolabını duyurdu! Yiyeceklerinize bakarak yemek tarifleri önerecek!

Samsung, AI Family Hub Plus ile birlikte gelecek olan yepyeni 2024 Bespoke 4 Kapılı Flex Buzdolabını tanıttı. Buzdolabı, YouTube ve TikTok gibi uygulamaları çalıştırmaya veya Galaxy telefonunuzun ekranını yansıtmaya hazır 32 inçlik bir ekrana sahip. Ancak, daha da önemlisi, yeni Bespoke buzdolabının yapay zekâ özellikleri, sahip olabileceğiniz gıda maddelerini tanıyabilir ve buna göre tarifler önerebilecek.

Buzdolabı, tamamen yeni bir AI Vision Inside yazılımını çalıştıran bir kamera kullanıyor ve yeni model buzdolapları, gelişmiş yapay zekâ özellikleriyle gelecek.

Kamera, buzdolabına yerleştirilen ve buzdolabından çıkarılan eşyaları tanıyabilecek. Vision AI teknolojisi, yaklaşık bir milyon gıda fotoğrafına bakmayı içeren eğitime dayanarak 33 adede kadar taze gıda maddesini tanımlayabilecek.

Dahası, buzdolabının yazılımı, içindeki gıda ürünleri için son kullanma tarihleri eklemenize izin verecek. Böylece, buzdolabı bir şeyin bozulmak üzere olduğu konusunda sizi uyarabilecek.





NE ZAMAN PİYASAYA ÇIKACAK?

Buzdolabı ayrıca kullanıcıların Samsung Health profillerinden elde edilen bilgilerini analiz eden Özel Yemek Planı özelliğine de sahip. Daha sonra, sağlık ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş öğünler oluşturabiliyor.

2024 Bespoke 4 Kapılı Flex Buzdolabı, içindeki gıda ürünlerini tanımlayarak size yemek konusunda tavsiyeler verebilecek. Son olarak, Image-to-Recipe AI özellikleri, fotoğraflardan yemekleri ve birden fazla gıda ürününü tanımak için gelişmiş Vision AI'dan yararlanacak ve bu sayede, bunlarla yapılabilecek yemekleri keşfedebilecek.

Samsung, 2024 Bespoke 4 Kapılı Flex Buzdolabı için çıkış tarihini ve fiyatını henüz açıklamasa da buzdolabının yakın zamanda görücüye çıkması bekleniyor.