Bilim Samsun 3 bin 800 Kırsal Öğrenciyi Bilimle Buluşturdu

Samsun Büyükşehir Belediyesi Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü, 40 köy okulunda 3 bin 800 öğrenciyi robotik, planetaryum ve deney atölyeleriyle tanıştırdı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:06
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:06
Bilim Samsun 3 bin 800 Kırsal Öğrenciyi Bilimle Buluşturdu

Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü kırsal okullarda

Samsun Büyükşehir Belediyesi Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü, şehir merkezine uzak bölgelerdeki eğitim fırsatlarına erişimi olmayan çocukları da kapsayan bir çalışma ile dikkat çekti. 40 kırsal mahalle okulundaki 3 bin 800 köy öğrencisi, kampüs ekiplerinin düzenlediği etkinliklerle bilimin renkli dünyasıyla tanıştı.

Her hafta farklı bir köy okuluna ziyaret

Proje kapsamında her hafta Cuma günü farklı bir köy okulu ziyaret ediliyor. Bilim Samsun ekipleri, öğrencilere unutulmaz deneyimler yaşatmayı ve bilimi günlük hayatla bağdaştırmayı amaçlıyor.

Zengin içerikli eğitim programı

Gerçekleştirilen etkinliklerde; robotik kodlama uygulamaları, planetaryum gösterimleri, deneysel öğrenme çalışmaları ve bilim atölyeleri gibi çeşitli etkinlikler yer alıyor. Öğrenciler teorik bilgilerin ötesinde, yaparak ve yaşayarak öğrenme fırsatı buluyor.

Çocukların çok yönlü gelişimine katkı

Bilim dolu etkinliklerle buluşan öğrenciler hem eğleniyor hem de öğreniyor. Bu uygulamalar, çocukların merak duygusunu teşvik ederken, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişmesine katkı sağlıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen program, kırsalda yaşayan çocukların bilimsel etkinliklere erişimini artırmayı ve genç nesillerin eğitim olanaklarını genişletmeyi hedefliyor.

Caner Özden

