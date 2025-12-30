DOLAR
TEKNOFEST 2025 Finalistleri Çerkezköy’de Ödüllendirildi

Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezi'nde TEKNOFEST 2025 İstanbul finallerinde dereceye giren öğretmen ve öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:26
TEKNOFEST 2025 İstanbul finallerine katılan ve derece elde eden öğretmen ve öğrenciler için Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezi’nde ödül töreni düzenlendi. Törene resmi protokol, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol ve Katılımcılar

Törene; Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, T3 Vakfı Genel Sekreteri Muhammed Saymaz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdulaziz Yeniyol, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program Akışı ve Konuşmalar

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda ilk olarak TEKNOFEST tanıtım videoları izlendi. Ardından İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdulaziz Yeniyol, T3 Vakfı Genel Sekreteri Muhammed Saymaz ve Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş birer konuşma yaparak TEKNOFEST’te derece elde eden öğrencileri tebrik etti.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk törende katılımcılara hitaben şunları söyledi: Tekirdağ 14 OSB, 3 özel endüstri bölgesi, 1 serbest bölge olmak üzere 3217 tane sanayi tescilli firma ve yaklaşık 7 bini mühendis olmak üzere 200 binin üstünde çalışanla büyük bir üretim merkezidir. Son yıllarda İHA ve SİHA’lar konusunda önemli gelişmeler var. Bu çocukların hepsi bizim çocuklarımız. Daha önce hiç yapılmamış işler yapıyorlar. Biz onlarla gurur duyuyoruz. Bu çocuklarımızın yetişmesinde katkısı olan T3 Vakfı’na da yürekten teşekkür ediyorum. Bu yıl büyük bir gururla TEKNOFEST’e katıldım ve çok büyük keyif aldım. Bu yarışmalara katılarak derece alan ve alamayan öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Onların heyecanı bitmesin istiyorum. Çocuklarımızı da okullarında ziyaret ettim. Onlara destek veren sanayicilerimize de teşekkür ediyorum. Törenin hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Dereceye Giren Projeler

Açılış konuşmalarının ardından Roket Yarışması’nda Türkiye birinciliği elde eden Çerkezköy Seval Ahmet Çetin Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan Bozok Roket Takımı, roket projeleri ile ilgili sunum yaptı.

Ardından 2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında Türkiye 1.’liğini elde eden Çorlu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, geliştirdikleri Yenilikçi Çözümler Projesi hakkında sunum gerçekleştirdi.

Ürün İncelemeleri

Ödül töreninin ardından Vali Recep Soytürk ve protokol üyeleri, öğrencilerin ürettikleri ürünleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tören, katılımcıların kutlama ve teşekkürleriyle sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

