Bill Gates’e göre yapay zekâ yakında 'büyük bir teknoloji patlaması' yaratacak!

Microsoft'un kurucu ortağı ve hayırsever Bill Gates'in geçen hafta yayınladığı yılsonu mektubuna göre, ABD gibi gelişmiş ülkelerde yapay zekânın genel nüfus tarafından önemli ölçüde kullanımı önümüzdeki 18 ila 24 ay içinde gerçekleşmeye başlayacak. Gates, üretkenlik ve inovasyon gibi konular üzerindeki etkinin eşi benzeri görülmemiş olabileceğini söylüyor.

aksiyon.com.tr'nin haberine göre; Gates, blogunda, "Yapay zekâ, yeni keşiflerin hızını daha önce hiç görmediğimiz bir oranda arttırmak üzere" diye yazdı.





YAPAY ZEKÂNIN TEMEL ÖNCELİĞİ SAĞLIK SORUNLARINI ELE ALMAK

Melinda French Gates ile birlikte kurduğu Gates Vakfı'nda görev yapan Gates, mektuptaki sözlerini yapay zekânın gelişmekte olan dünyadaki kullanımlarına yoğunlaştırdı.

Gates, "Gates Vakfı'nın yapay zekâ konusundaki temel önceliği, bu araçların AIDS, TB ve sıtma gibi dünyanın en yoksul kesimlerini orantısız bir şekilde etkileyen sağlık sorunlarını da ele almasını sağlamaktır" dedi.

Yapay zekânın farklı ülkelerdeki çok sayıda uygulamasına değinen Gates, pratik uygulamanın bu yıl değil, bu 10 yılın son yıllarında geleceğini belirtiyor.

Microsoft'un kurucusu, "Önümüzdeki yıl boyunca yapılacak çalışmalar, bu 10 yılın sonunda yapay zekâ aracılığıyla büyük bir teknoloji patlamasına zemin hazırlıyor" ifadelerini kullandı.