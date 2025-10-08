BioGATE Pass ile Kimlik Sahteciliğine Son: Pasifik Teknoloji'nin Yeni Çözümü

Pasifik Teknoloji iştiraki Proline'dan BioGATE Pass: Kimlikte hız ve güvenlik

Pasifik Teknoloji'nin iştiraki Proline Bilişim tarafından geliştirilen BioGATE Pass, TC kimlik çipi ile yüz tanımayı bir araya getirerek kimlik sahteciliğini önlemeyi hedefliyor. Ürün, Uluslararası ISAF 2025 Fuarı'nda ilk kez tanıtıldı.

Pasifik Teknoloji, Ocak 2025'te yüzde 51'ini satın alarak ortak olduğu Proline Bilişim ile kimlik doğrulama alanındaki yeni çözümü BioGATE Pass'i kamu ve özel sektörün kullanımına sundu.

Proline uzmanlığı ve yerli teknoloji iddiası

Pasifik Teknoloji Genel Müdürü Ahmet Aslanpınar, ISAF 2025'te düzenlenen basın toplantısında kurumların ihtiyaçlarını analiz ederek entegre çözümler sunduklarını belirtti. Aslanpınar, yüzde 100 yerli ve milli teknoloji hedefiyle savunma sanayiinden siber güvenliğe, biyometrik kimlik çözümlerinden seyahat teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede AR-GE ve mühendislik yatırımları yaptıklarını vurguladı.

BioGATE Pass'in ön plana çıkan özellikleri

BioGATE Pass ile ilgili konuşmasında Aslanpınar, Proline'nın akıllı şehirler, güvenli belgeler, kimlik yönetimi ve biyometri alanlarında uzman olduğunu belirterek şunları söyledi:

"BioGATE Pass, Türkiye'de biyometrik doğrulama alanında bir ilk olarak sahteciliği ve dolandırıcılığı önleyen yapısıyla öne çıkıyor. Bu yeni nesil kimlik doğrulama çözümü TC kimlik kartı ile entegre bir şekilde çalışabiliyor. BioGATE Pass, kimlik kartlarının MRZ (Machine Readable Zone) alanını okuyarak temassız çipe erişiyor ve biyometrik fotoğrafı alarak yüz tanıma cihazlarına entegre edebiliyor. BioGATE Pass, geleneksel yöntemlerden daha güvenilir bir alternatif sunuyor. Doğrudan devlet tarafından verilen çipten alınan biyometrik verilerle işlem yapıldığı için sahtecilik riski en aza indiriliyor. Optimizasyonlar sayesinde doğrulama birkaç saniye içinde tamamlanıyor ve kullanıcıdan ekstra bir işlem talep edilmiyor. Böylece hem güvenlik hem de hız aynı anda sağlanırken kullanıcı deneyimi de basitleşiyor."

BioGATE Pass, MRZ üzerinden temassız çipe erişim, çipteki biyometrik fotoğrafla anlık yüz eşleştirme ve mevcut yüz tanıma sistemleriyle entegrasyon gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

"Güvenlik standartlarını yükseltiyoruz"

Aslanpınar, yeni çözümün yalnızca güvenliği artırmakla kalmayıp kurumların işleyiş süreçlerini de iyileştirdiğini belirtti. Kimlik kontrolünü otomatikleştirerek personel yükünü azalttığını, kimlik üzerindeki bilgiler ile çipteki verilerin anlık karşılaştırılmasıyla veri bütünlüğünü sağladığını ifade etti. Ayrıca ürünün ICAO standartlarına uygunluğunun uluslararası geçerlilik kazandıracağını sözlerine ekledi.

Aslanpınar, BioGATE Pass'in güvenlik, finans, kamu ve sağlık gibi alanlarda kullanım potansiyeline dikkat çekti: havalimanları ve sınır kapılarında geçişleri hızlandırma, bankalarda hesap açma ve yüksek tutarlı işlemlerde sahteciliği engelleme; kamu kurumlarında nüfus işlemleri, tapu, noter ve belediye hizmetlerinde güvenilir doğrulama; sağlıkta hasta kabulü ve elektronik kayıt süreçlerinde yanlış kimlik kullanımını önleme gibi uygulamalar sayıldı.

Orman yangınlarına yönelik İHA çözümleri

ASLANPINAR ayrıca ISAF 2025'te savunma iştiraki TİTRA tarafından geliştirilen insansız hava araçlarının orman ve çevre yangınlarına yönelik itfaiye konseptlerini tanıttı. Artan sıcaklıklar ve kontrolsüz yangınların iklim değişikliğinin etkilerini görünür kıldığını vurgulayan Aslanpınar, doğayı korumak ve insan yaşamını güvence altına almak için bu sistemlerin geliştirildiğini söyledi.

Aslanpınar, İHA'lar hakkında şu bilgileri verdi: "ALPİN 2'nin, yüksek taşıma kapasitesi sayesinde yangın bombası, baz istasyonu veya acil yardım malzemesi taşıyabilen dönüştürülebilir bir insansız helikopter olduğunu anlattı. 'DUMRUL ise yangın bölgelerinde yangın hortumu taşıma/serme, keşif, gözetleme ve analiz görevleri için optimize edilmiş mini bir İHA. MERKÜT ise FPV teknolojisi sayesinde kritik alanlarda hızlı bilgilendirme ve soğutma işlem kontrollerinin ivedilikle yapabilme imkanı sunuyor.' Bu insansız hava araçları, yalnızca yangınlarda değil, tüm afet durumlarında da değiştirilebilir aksesuar seçenekleri sayesinde acil müdahalelerin daha hızlı, etkili ve güvenli biçimde gerçekleştirilmesini sağlıyor."

TİTRA'nın çalışmalarıyla İHA'ların askeri kullanımın ötesine taşınarak sivil afet müdahalelerinde de etkin hale getirildiğini belirten Aslanpınar, bu adımların Türkiye'ye doğrudan katma değer sağladığını söyledi.

Pasifik Teknoloji, güvenlik ve bilişim alanındaki inovatif çözümlerle Türkiye'nin teknoloji vizyonuna katkıda bulunmaktan gurur duyduğunu açıkladı.

Pasifik Teknoloji'nin iştiraki Proline Bilişim'in yeni ürünü BioGATE Pass, kimlik çipi ve yüz tanımayı birleştiren çözümüyle, kimlik güvenliğinde doğruluk, hız ve kolaylığı bir arada sunuyor. Pasifik Teknoloji Genel Müdürü Ahmet Aslanpınar, açıklamalarda bulundu.