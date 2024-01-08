Bir uçak kazasında 16 bin fit yükseklikten düşen bir iPhone sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam etti!

Geçtiğimiz günlerde ABD’de Alaska Havayollarına ait bir uçağın penceresi ve gövdesi havada patladı ve acil iniş yapmak zorunda kaldı. Yaşanan olaya rağmen kimse yaralanmadı. Olayın ardından, bu uçaktan düşen bir iPhone'un Oregon yakınlarındaki bir yolda sağlam bir şekilde bulunması herkesi şaşırttı.





TELEFONUN ÇİMENLERİN ÜSTÜNE DÜŞTÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

Seanathan Bates, Alaska Havayolları uçuşundan kalma bir iPhone'u yol kenarında buldu. Yüzde 44 şarjla hâlâ uçak modundaydı ve bu uçuş için bir bagaj talebine açıktı. Kılıfı ve ekran koruyucusu olan iPhone, 16 bin fitlik (yaklaşık 5 km) bir düşüşten sonra sağlamdı.

İlginç bir şekilde, kılıf ve ekran koruyucu yeni gibi görünürken, sadece küçük bir sorun vardı: Kırık bir şarj cihazı fişi hala içindeydi. Ancak buna rağmen, her şey gayet iyi çalışıyor gibi görünüyordu. Telefonun çimenlerin üzerine düştüğü ve bunun da düşüşün yumuşamasına yardımcı olduğu düşünülüyor.

Şu anda NTSB ve ABD Federal Havacılık İdaresi kazayı soruşturuyor. Patlamanın ardından hükümet bazı Boeing 737 Max 9 uçaklarını yere indirdi ve Alaska Havayollarından ve diğer herkesten daha fazla soruşturma bekliyor.