BTÜ Öğrencileri TUSAŞ Uçakları İçin Uçuş Kontrol Sistemlerini İyileştiriyor

BTÜ öğrencileri TUSAŞ uçakları için uçuş kontrol sistemlerini iyileştirecek

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencileri, TUSAŞ LIFT UP programı kapsamında desteklenen projeleriyle TUSAŞ uçaklarının uçuş kontrol sistemlerini geliştirmeye başladı. Proje, uçuş verileri üzerinde yürütülecek çalışmalarla uçakların daha stabil ve güvenli uçmasını hedefliyor.

Projenin kapsamı ve hedefleri

BTÜ öğrencilerinin "İnsansız Hava Araçları için Uçuş Verilerinden Aerodinamik Veritabanı Düzeltmesi ve Model Doğrulaması" adlı projesi, Sim-to-Real Gap (Simülasyondan Gerçeğe Açığı) sorununa odaklanıyor. Ekip, gerçek uçuş verileri ve sistem tanılama teknikleri kullanarak mevcut simülasyon modellerini kalibre etmeyi planlıyor. Amaç, otonom sistemlerin güvenliği ve performansını doğrudan artırmak.

Ekip ve süre

Projenin yürütücüsü, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Alperen Burak Temiz. Ekipte Emre Tunalı, Semih Dönmez, Tahir Can Kozan ve Yiğit Altun yer alıyor. Akademik danışmanlık görevini Doç. Dr. Mehmet Onur Genç üstleniyor. Çalışmaların toplam 10 ay sürmesi planlanıyor ve ekip, TUSAŞ tarafından sağlanan uçuş verilerinin optimizasyonu üzerinde çalışacak.

Uygulama ve beklenen kazanımlar

Öğrenciler, elde edilen verilerle uçuş kontrol sistemlerini yeniden kalibre ederek uçakların hücum açıları ve diğer kritik parametrelerde daha gerçekçi sonuçlar elde etmeyi hedefliyor. Bu sayede uçaklara daha stabil bir uçuş kabiliyeti kazandırılması ve simülasyonlarla gerçek uçuş arasındaki farkın azaltılması amaçlanıyor.

Rektör değerlendirmesi

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, projeyi üniversitenin uygulama odaklı eğitim anlayışının somut bir örneği olarak nitelendirdi. Rektör Çağlar, öğrencilerin TUSAŞ LIFT UP gibi prestijli bir program kapsamında desteklenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, projenin ülkenin havacılık teknolojilerine önemli katkılar sunacağını belirtti ve ekip ile akademik danışmanı tebrik etti.

