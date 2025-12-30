DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,54 0,06%
ALTIN
6.073,5 -1,65%
BITCOIN
3.781.759,61 -1,11%

BTÜ Öğrencileri TUSAŞ Uçakları İçin Uçuş Kontrol Sistemlerini İyileştiriyor

BTÜ öğrencileri, TUSAŞ LIFT UP desteğiyle uçuş verilerini kullanarak Sim-to-Real Gap sorununu aşmayı ve uçuş kontrol sistemlerini iyileştirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 15:03
BTÜ Öğrencileri TUSAŞ Uçakları İçin Uçuş Kontrol Sistemlerini İyileştiriyor

BTÜ öğrencileri TUSAŞ uçakları için uçuş kontrol sistemlerini iyileştirecek

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencileri, TUSAŞ LIFT UP programı kapsamında desteklenen projeleriyle TUSAŞ uçaklarının uçuş kontrol sistemlerini geliştirmeye başladı. Proje, uçuş verileri üzerinde yürütülecek çalışmalarla uçakların daha stabil ve güvenli uçmasını hedefliyor.

Projenin kapsamı ve hedefleri

BTÜ öğrencilerinin "İnsansız Hava Araçları için Uçuş Verilerinden Aerodinamik Veritabanı Düzeltmesi ve Model Doğrulaması" adlı projesi, Sim-to-Real Gap (Simülasyondan Gerçeğe Açığı) sorununa odaklanıyor. Ekip, gerçek uçuş verileri ve sistem tanılama teknikleri kullanarak mevcut simülasyon modellerini kalibre etmeyi planlıyor. Amaç, otonom sistemlerin güvenliği ve performansını doğrudan artırmak.

Ekip ve süre

Projenin yürütücüsü, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Alperen Burak Temiz. Ekipte Emre Tunalı, Semih Dönmez, Tahir Can Kozan ve Yiğit Altun yer alıyor. Akademik danışmanlık görevini Doç. Dr. Mehmet Onur Genç üstleniyor. Çalışmaların toplam 10 ay sürmesi planlanıyor ve ekip, TUSAŞ tarafından sağlanan uçuş verilerinin optimizasyonu üzerinde çalışacak.

Uygulama ve beklenen kazanımlar

Öğrenciler, elde edilen verilerle uçuş kontrol sistemlerini yeniden kalibre ederek uçakların hücum açıları ve diğer kritik parametrelerde daha gerçekçi sonuçlar elde etmeyi hedefliyor. Bu sayede uçaklara daha stabil bir uçuş kabiliyeti kazandırılması ve simülasyonlarla gerçek uçuş arasındaki farkın azaltılması amaçlanıyor.

Rektör değerlendirmesi

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, projeyi üniversitenin uygulama odaklı eğitim anlayışının somut bir örneği olarak nitelendirdi. Rektör Çağlar, öğrencilerin TUSAŞ LIFT UP gibi prestijli bir program kapsamında desteklenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, projenin ülkenin havacılık teknolojilerine önemli katkılar sunacağını belirtti ve ekip ile akademik danışmanı tebrik etti.

BTÜ ÖĞRENCİLERİ TUSAŞ UÇAKLARI İÇİN ÜRETİYOR

BTÜ ÖĞRENCİLERİ TUSAŞ UÇAKLARI İÇİN ÜRETİYOR

BTÜ ÖĞRENCİLERİ TUSAŞ UÇAKLARI İÇİN ÜRETİYOR

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
HÜRJET İspanya’ya: 30 Uçaklık, 2,6 Milyar Euro’luk Tedarik Anlaşması
2
BTÜ Öğrencileri TUSAŞ Uçakları İçin Uçuş Kontrol Sistemlerini İyileştiriyor
3
Kayseri'de TOMTAŞ ve İŞKUR'tan Kadınlara Havacılıkta İstihdam
4
Excalibur G915: 165 Hz, RTX 5060/5070 ile İnce ve Güçlü Oyun Canavarı
5
Nilüfer’de Ücretsiz Wi‑Fi Noktası 40’a Ulaştı
6
TEKNOFEST 2025 Finalistleri Çerkezköy’de Ödüllendirildi
7
Bilim Samsun 3 bin 800 Kırsal Öğrenciyi Bilimle Buluşturdu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları