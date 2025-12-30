HÜRJET İspanya’ya: 30 Uçaklık, 2,6 Milyar Euro’luk Tedarik Anlaşması

Anlaşma ve kapsam

İspanya Entegre Gelişmiş Uçuş Eğitim Sistemi kapsamında, İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri envanterinin eğitim uçağı ihtiyacını karşılamak üzere HÜRJET Jet Eğitim Uçağı seçildi ve taraflar arasında nihai tedarik anlaşması imzalandı.

Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından millî imkanlarla üretilen HÜRJET’in ihracatına yönelik görüşmeler, resmi tedarik sözleşmesinin imzalanmasıyla tamamlandı. Yapılan yoğun teknik, operasyonel ve endüstriyel değerlendirmeler sonucunda tüm alanlarda varılan mutabakatla sözleşme yürürlüğe girdi.

Sözleşme değerleri ve teslimat takvimi

Toplam 2,6 milyar Euro değerindeki sözleşme kapsamında 30 adet HÜRJET Jet Eğitim Uçağı ihraç edilecek. Uçakların üretimi TUSAŞ tesislerinde yapılacak olup, teslimatların 2028 yılının son çeyreğinde başlaması ve 2036 yılına kadar devam etmesi planlanıyor.

Yetkililerden değerlendirme

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye’nin son 20 yılda savunma sanayisinde kaydettiği ilerlemenin, iş birliği kapasitesi ve yüksek teknoloji ihracatı dikkate alındığında önemli bir gösterge olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde savunma sanayimiz, öncelikle kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen, aynı zamanda dost ve müttefik ülkelerle geliştirdiği ürünleri paylaşan, ihraç eden ve küresel pazarda güven veren bir konuma ulaştı" dedi.

Görgün, sektörde yerlilik oranının yüzde 82 seviyelerine yükseldiğini hatırlatarak bunun Türkiye’nin teknoloji üreten bir ülke haline geldiğinin somut göstergelerinden biri olduğunu vurguladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) öncülüğünde geliştirilen Hürjet projesinin yalnızca bir ana yüklenici başarı hikâyesi olmadığını belirten Görgün, "Bu projede yaklaşık 200 şirketimiz önemli katkılar sundu. Her biri ciddi sorumluluk üstlenerek dünyada ihtiyaç duyulan bir muharip eğitim uçağının geliştirilmesine ortak oldu" diye konuştu.

Görgün, ayrıca Avrupa Birliği ve NATO üyesi İspanya’nın muharip eğitim uçağı ihtiyacını Türkiye’ye bildirdiğini aktararak, "Mutluyuz, böyle yüksek teknolojik bir ürünü AB ve NATO üyesi müttefik bir ülkeye ihraç ediyor olmaktan. Bu anlaşma sadece eğitim uçağı anlaşması değil, yer sistemleri simülasyon sistemleri, bakım tamir sistemleri iş birliği modeli açısından geniş kapsamlı bir sözleşme. Bu sözleşmeyle birlikte İspanya ile birlikte bizim yüksek teknoloji işbirliklerimiz daha da artacağını ve güçlenerek devam edeceğini de göstermesi açısından önemli olduğunu ifade ediyorum. 30 uçak üzerinden ilk anlaşma yapıldı. Bunun bütçesel büyüklüğü 2.6 milyar euro seviyesinde. Süreç içerisinde İspanya’nın kendi ihtiyaçlarına göre güncelleştirilecek versiyonu da bu paketin içinde olacak." dedi.

Etki ve gelecek

Anlaşma, HÜRJET’in uluslararası pazardaki konumunu güçlendirirken, Türkiye ile İspanya arasında savunma sanayii alanında geniş kapsamlı teknoloji ve endüstri iş birliklerinin derinleşeceğine işaret ediyor. Projenin tedarik zincirine dahil olan Türk firmalarının da bu süreçten önemli katkı ve deneyim kazanması bekleniyor.

