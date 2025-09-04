Bursa'da Biyofizik Kongresi: Yapay Zeka ve Meme Kanseri Çalışmaları Öne Çıktı

Bursa'da 7. Uluslararası ve 36. Ulusal Biyofizik Kongresi sürüyor

Türk Biyofizik Derneği ev sahipliğinde düzenlenen 7. Uluslararası ve 36. Ulusal Biyofizik Kongresi, Bursa'da devam ediyor. Etkinlik, Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde birçok bilim insanı ve akademisyeni bir araya getiriyor.

"Biyofiziğin Yeni Gücü: Yapay Zeka" panelinde veri çağrısı

Kongrenin ikinci gününde gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü yaptığı panelde Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysi Akpolat, günümüzde "korkunç" boyutlarda veri üretildiğini vurguladı. Akpolat, milyonlarca hücreyi insan eliyle incelemenin imkansızlığına dikkati çekerek, yapay zekanın bu veriyi yorumlamada sunduğu imkanlara dikkat çekti.

Akpolat, büyük veri kavramının önemine değinerek şunları kaydetti: "Dolayısıyla o milyonlarca hücredeki veriyi incelemek için bize yapay zeka büyük olanaklar sunuyor. Onun için büyük veri kavramı artık çok önemli. 2012 yılında ilk defa bir bilimsel makalede ele alınmış. Daha sonra 2017-2019'lu yıllara kadar çok fazla ses çıkmamış. Ondan sonra bir Davos Zirvesi'nde işin ekonomik boyutu gündeme getirilince büyük verinin artık sıçraması söz konusu. Şu anda da günümüzde büyük veri çok önemli bir alan." Akpolat, büyük veri analitiğinin halk sağlığı araştırmalarında da etkin kullanıldığını ekledi.

Türkiye'den yapay zeka atılımları: Meme kanseri uygulaması

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Yazılımcılar Federasyonu Yapay Zeka Komite Başkanı Doç. Dr. Leyla Türker Şener, Türkiye'de yapay zeka alanında gerçekleştirilen çalışmaları anlattı. Şener, 2018'de düzenledikleri Sağlıkta Yapay Zeka Zirvesi ve aynı yıl yayımladıkları "Sağlıkta Yapay Zeka" kitabını hatırlattı.

Şener, sağlık alanındaki çalışmalarının meme kanseri tanısı üzerine odaklandığını belirterek şunları aktardı: "55 bin tane meme kanseri görüntüsünü, sağlıklı görüntüyü kendi algoritmamızla eğittik. Herhangi bir var olan IA (yapay zeka) toolunu (araç, alet) kullanarak değil, kendi IA toolumuzu oluşturduk, kendi algoritmalarımızla, kendi veri kümemizi, kütüphanemizi oluşturduk ve eğittiğimiz sistemde görüntünüzü yükleyebiliyorsunuz. Herhangi bir hastanızın görüntüsünü, ardından 'Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereğince onaylıyorum.' diyorsunuz. Yükleyip sonucunu 'kanserli veya değil' diye yorum yapan sistemimiz var. Yüzde 92 doğrulukta çalışıyoruz şu anda."

Şener ayrıca, uzaktan gerçekleştirilen ameliyat ve deneylerle ilgili olarak yapay zekanın karar destek mekanizması işlevine işaret etti: "Belki biz de 8 bin kilometre ötedeki bir deney laboratuvarında robotumuzla bunu gerçekleştirebiliriz veya oradaki uzmanımızla bu operasyonları, deneyleri yapabiliriz. Yapay zeka aracılığıyla, karar destek mekanizmasıyla bize deneyimizin sonuçları söylenebilir... Makale tabanlı olarak yapılmış olan çalışmaları öğrenen sistem, size bir sonraki basamakta önerilerini sunabilir ve deneylerimizi, çalışmalarımızı en hızlı, en doğru şekilde gerçekleştirebileceğimiz platformlar bu yapay zekayla geliştirilmekte."

Etik kaygılar ve eğitimdeki endişeler

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Selma Yaman, "Algolojide Yapay Zeka Uygulamaları ve Yapay Zeka Uygulamalarında Etik" başlıklı sunumunda yapay zeka uygulamalarındaki etik sorunları gündeme taşıdı. Yaman, tıp öğrencileri ve klinik hocaların endişeleri ile hastaların kaygılarının çözülmesi gerektiğini belirterek, "Tıbbi problemler, tıbbi anlamda etik problemler, öngörülüp çözümlenmesi için." ifadelerini kullandı.

Program, panele görüntülü olarak katılan Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem'in sunumuyla sürdü.

Kongre, 6 Eylül'de sona erecek.

