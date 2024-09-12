Bursa'da Tarımda Verim Artışı İçin Yenilikçi Proje TUBİTAK'tan Destek Aldı

Bursa'da Tarımda Verim Artışı için Destekleyici Proje

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Sait Sargın, tarımda verim artışını sağlama amacını güden bir projeye TUBİTAK desteği alarak yeni bir soluk kazandırdı.

Proje Hakkında Bilgiler

“Mikroalg Biyokütlesinin Katı Kültürde Üretimi ve Tarımsal Kullanım Olanağının Araştırılması” başlıklı projeyle, bitki beslemede etkili olduğu bilinen mikroalglerin, sıvı ortam kullanılmadan, 10 kat daha az su ile nemli ve katı ortamda yetiştirilmesi planlanıyor. Bu yöntem sayesinde maliyetlerin %40 oranında düşürülmesi hedefleniyor.

Proje Ekibi

Prof. Dr. Sargın’ın yürütücülüğünde, projeye çeşitli uzmanlar katkı sunacak. Bunlar arasında, Prof. Dr. Mete Yılmaz, Prof. Dr. Barış Bülent Aşık, Dr. Saliha Dorak ve bir doktora öğrencisi de yer alıyor.

Mikroalglerin Önemi

Prof. Dr. Sargın, yaptığı açıklamalarda mikroalglerin bitki beslemede gittikçe daha fazla tercih edildiğini, ancak sıvı ortamda üretilmesinin maliyetleri artırdığını belirtti. Bu projede, mikroalglerin üretim maliyetlerini düşürmek için yenilikçi bir yaklaşım benimsenecek.

“Projemiz kapsamında, mikroalgleri nemli ve katı destek materyalleri üzerinde üretip, son ürün haline getireceğiz. İlk denemelerimiz mısır bitkisi üzerinde olacak” diyen Sargın, bu süreçte toprak düzenleyici maddelerle mikroalglerin bir araya getirileceğini upartti. Böylece hem toprak düzenlemesinin sağlanacağına hem de bitkilerin verimlerinin artırılacağına vurgu yaptı.

Mısır üzerinde yapılacak olan testlerin ardından, ilerleyen dönemlerde farklı bitki çeşitleriyle de denemeler gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Sargın tarafından, tarımda verimi artırmaya yönelik geliştirilen proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) desteklenmeye hak kazandı. Sargın, projeye ilişkin açıklamada bulundu.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Sargın tarafından, tarımda verimi artırmaya yönelik geliştirilen proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) desteklenmeye hak kazandı. Sargın, projeye ilişkin açıklamada bulundu.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Sargın tarafından, tarımda verimi artırmaya yönelik geliştirilen proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) desteklenmeye hak kazandı. Sargın, projeye ilişkin açıklamada bulundu.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Sargın tarafından, tarımda verimi artırmaya yönelik geliştirilen proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) desteklenmeye hak kazandı. Sargın, projeye ilişkin açıklamada bulundu.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Sargın tarafından, tarımda verimi artırmaya yönelik geliştirilen proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) desteklenmeye hak kazandı. Sargın, projeye ilişkin açıklamada bulundu.