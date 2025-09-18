Çelik Kubbe Ürünleri TEKNOFEST'te Sergileniyor

Çelik Kubbe'nin HİSAR, TURAN 100 BR-OM, EJDERHA, KORKUT ve AKREP gibi yerli ürünleri TEKNOFEST İstanbul alanında sergileniyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 15:04
Türkiye'nin yerli hava savunma çözümleri İstanbul'da ziyaretçiyle buluşuyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu ve dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden biri olarak kabul edilen TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanında ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festival alanında, özellikle ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE gibi Türk savunma sanayisinin önde gelen kuruluşları tarafından geliştirilen Çelik Kubbe ürünleri yoğun ilgi görüyor.

Alanda sergilenen ürünler arasında alçak ve orta irtifa hava savunma sistemi HİSAR, taktik mobil çözüm TURAN 100 BR-OM, yeni nesil anti-İHA sistemi EJDERHA, alçak irtifa hava savunma ihtiyaçları için geliştirilen namlulu hava savunma sistemi KORKUT ve radar sistemi AKREP yer alıyor.

