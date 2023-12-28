Chrome'a baş döndüren özellikler geliyor! Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Güvenlik Kontrolü, güncellemeleriyle sızdırılan şifreleri kontrol eden ve aynı zamanda Güvenli Tarama'nın etkin olup olmadığını gösteren Chrome'un Güvenlik Merkezidir. Tarayıcıların en son sürümlerinde güvenlik kontrolleri daha proaktiftir ve arka plan kısmında otomatik olarak çalıştırılır.

Güvenlik izinleri artık bir süre ziyaret etmediğiniz web siteleri için konum, mikrofon ya da kamera erişimini iptal etmenize de olanak tanıyor. Ayrıca nadiren etkileşimde bulunduğunuz bir web sitesinden spam alırsanız bir bildirim vurgulanır ve bildirimleri kapatmak isteyebilirsiniz.

2022'de tanıtımı yapılan ve bu yılın başlarında herkesin kullanımına sunulan Depolama Tasarrufu modu, açık sekmelerinizde kullanılmayan alanı boşaltır. Bellek Tasarrufu modunda bir sekmenin üstüne geldiğinizde araç, etkin sekme kullanım ayrıntılarını görüntüler. Bu, devre dışında bırakıp bellekten ne kadar tasarruf yapabileceğinizi görmenizi sağlar.





"Yeni Chrome güncellemesi yeni değişikliklerle geliyor"

Google, hangi web sitelerinde her zaman Depolama Tasarrufu'nun etkin olması gerektiğini belirtmenin daha kolay olduğunu ifade ediyor. Güncellemeyi yükledikten sonra Chrome Ayarlarının Performans bölümünde yeni seçenekleri görebilirsiniz.

Son olarak Chrome artık sekme gruplarını kaydetmenize de izin verecek. Diyelim ki 25 sekme açık bir projeniz var ancak bir adım ileri gitmeniz ya da başka bir şeyin üstünde çalışmanız gerekiyor. Kaydedilmiş bir sekme grubuyla, onu uygun şekilde adlandırabilir, kapatabilir ve kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Google, Chrome için güvenlik ve performans anlamında üncellemelerinin bu hafta içi yayınlanacağını duyurdu. Ancak kaydedilen sekme gruplarının "önümüzdeki haftalarda" gelmesi bekleniyor.