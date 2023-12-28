Çin’in elektrikli otomobili BYD, uygun fiyatıyla Tesla’yı geçmek üzere!

Çin’in elektrikli araç pazarı, yerleşik otomobil üreticilerinin ve yeni girişimlerin rekabetiyle olgunlaşmış durumda. Tesla Model Y, 2022 yılında Çin'de en çok satan ikinci elektrikli SUV olmasına rağmen, diğer birçok model Elon Musk için işleri zorlaştırıyor.

BYD, aralarından seçim yapabileceğiniz çok fazla ucuz seçeneğin ABD’de satın alabileceğiniz hiçbir şeye benzemeyen bir dizi eğlenceli ve uygun fiyatlı model sayesinde satışlara göre dünyanın en popüler EV markası olarak Tesla'yı geçmek üzere.

Warren Buffett destekli şirket üçüncü çeyrekte Tesla'dan sadece birkaç bin adet daha az otomobil sattı ve dördüncü çeyrek verileri önümüzdeki günlerde dengeleri değiştirebilir.





MODELLERİN FİYATI NE KADAR?

Song, Warren Buffett destekli BYD'nin en çok satan elektrikli aracı oldu. Bu araç, hem plug-in hibrit hem de tam gelişmiş bir EV olarak geliyor. Ayrıca, artık Çin dışında da satılıyor.

BYD, Song Plus DM-i hibrit modelini geçtiğimiz günlerde Brezilya'da piyasaya çıkardı. Bu modelin fiyatı yaklaşık 53 bin dolar ve 62 mil elektrikli menzil sağlıyor.

BYD, bazı pazarlarda Atto 3 olarak da bilinen Yuan Plus'ın 201 beygir gücüne sahip olduğunu ve 7,3 saniyede 62 mph hıza ulaştığını söylüyor. Firma 298 mile kadar bir menzilden bahsediyor. Avrupa'da Yuan Plus'ın fiyatı yaklaşık 41 bin 300 dolar olduğu belirtiliyor.

BYD’nın uygun fiyatı ve satış rakamları göz önüne alındığında yakın zamanda Tesla’yı geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.