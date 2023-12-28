Çocuklardan en fazla reklam geliri elde eden iki sosyal medya platformu belli oldu!

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulunca çarşamba günü yayınlanan bir araştırmaya göre, sosyal medya şirketleri geçen yıl ABD'de reşit olmayanlardan 11 milyar doların üzerinde reklam geliri elde etti.

Araştırmacılar, bulguların sosyal medyanın devlet tarafından düzenlenmesine ihtiyaç olduğunu gösterdiğini, çünkü platformlarını kullanan çocuklardan para kazanan şirketlerin anlamlı bir şekilde kendi kendilerini düzenlemede başarısız olduklarını söylüyorlar.

aksiyon.com.tr'nin haberine göre, araştırmacılar, bu tür düzenlemelerin yanı sıra teknoloji şirketlerinin daha fazla şeffaflık sağlamasının, gençlerin ruh sağlığına yönelik zararları hafifletmeye yardımcı olabileceğini ve çocukları ve ergenleri hedef alan potansiyel olarak zararlı reklam uygulamalarını azaltabileceğini belirtiyorlar.





REKLAM GELİRLERİ NASIL TESPİT EDİLDİ?

Araştırmacılar, sosyal medya platformlarının gelirlerini tespit etmek için ABD Nüfus Sayımı'ndan alınan nüfus verilerine ve Common Sense Media ve Pew Research'ten alınan anket verilerine dayanarak 2022 yılında Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, X ve YouTube'daki 18 yaş altı kullanıcı sayısını tahmin ettiler. Daha sonra, şimdi Insider Intelligence olarak adlandırılan araştırma şirketi eMarketer ve bir ebeveyn kontrol uygulaması olan Qustodio'nun verilerini kullanarak her platformun 2022'deki ABD reklam gelirini ve çocukların her platformda günde geçirdikleri süreyi tahmin ettiler. Araştırmacılar daha sonra bu verileri kullanarak bir simülasyon modeli oluşturduklarını ve platformların ABD'deki küçüklerden ne kadar reklam geliri elde ettiğini tahmin ettiklerini belirttiler.

Araştırmacılar ve kanun yapıcılar uzun zamandır, kişiye özel algoritmaları çocukları aşırı kullanıma yönlendirebilen sosyal medya platformlarından kaynaklanan olumsuz etkilere odaklanıyor. Bu yıl New York ve Utah gibi eyaletlerdeki kanun koyucular, gençlerin ruh sağlığına verdiği zararları ve diğer endişeleri gerekçe göstererek çocuklar arasında sosyal medya kullanımını engelleyecek yasalar çıkardılar.





ÇOCUK YOUTUBER’LAR MİLYONLAR KAZANIYOR

Instagram ve Facebook'un sahibi olan Meta'ya da ruh sağlığı krizine neden olduğu iddiasıyla onlarca eyalet tarafından dava açıldı.

Harvard'da Sosyal ve Davranış Bilimleri Bölümü'nde profesör olan ve çalışmanın kıdemli yazarlarından Bryn Austin, "Sosyal medya platformları, gençlere yönelik zararları azaltmak için uygulamalarını kendi kendilerine düzenleyebileceklerini iddia etseler de, henüz bunu yapmadılar. Bu kapsamda çalışmamız, çocukları korumak için anlamlı adımlar atmayı geciktirmeye devam etmek için çok büyük finansal teşviklere sahip olduklarını gösteriyor" dedi.

Platformların kendileri, reşit olmayanlardan ne kadar para kazandıklarını kamuoyuna açıklamıyor.

Öte yandan, çocuklara yönelik YouTube içeriği, içerik oluşturucuların kendileri için de büyük paralar kazandırıyor. Örneğin 12 yaşındaki Ryan Kaji ya da 9 yaşındaki Anastasia Radzinskaya gibi çocuk influencer'lar oyuncakları inceledikleri, arkadaşlarıyla oynadıkları ya da yeni bir beceri öğrendikleri videolar yayınlayarak milyonlarca dolar kazanabiliyor.