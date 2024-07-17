Çok sevilen oyun kısa süreliğine ücretsiz! Steam o tarihten sonra paralı yapacak

2022 yılında piyasaya sürülen ve uzun süredir ücretsiz olarak sunulan Sketch Crawler, oyun dünyasında dikkat çeken bir değişikliğe hazırlanıyor. Geliştiriciler, oyunlarının kısa bir süre sonra ücretli hale geleceğini duyurdu. Sketch Crawler, kart oyunu mekaniğini eğlenceli el çizimi grafiklerle, roguelike özellikleriyle ve RPG unsurlarıyla başarıyla harmanlayarak oyunculardan büyük övgüler toplamıştı. Steam platformunda "çok olumlu" yorumlar alan bu oyun, ücretsiz olarak erişilebilir olmasına rağmen, geliştirici ekip artık ücretli bir model benimseme kararı aldı. Bu değişiklikle birlikte, Sketch Crawler'ın yeni maceralarının erişimi ücretli olarak sunulacak olması, oyunseverler arasında merak uyandırmış durumda. İşte detaylar...





2022 YILINDA PİYASAYA SÜRÜLEN SKETCH CRAWLER OYUN DÜNYASINDA DİKKAT ÇEKİCİ BİR DEĞİŞİKLİĞE HAZIRLANIYOR

Sketch Crawler, yakında ücretli hale gelecek olmasına rağmen, şu anda Steam üzerinde tamamen ücretsiz olarak oynanabilir durumda. Ancak, oyunun kalıcı olarak sizin olmasını istiyorsanız, basit bir adım atmanız yeterli. Oyunu Steam kütüphanenize eklemek için, oyunun sayfasına gidip "Oyunu oyna" butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Böylelikle, Sketch Crawler'ı kütüphanenize eklemiş olacak ve oyun ücretli modele geçtiğinde dahi sizin için ücretsiz olarak kalacaktır. Bu şekilde, ileride herhangi bir ücret ödemeden dilediğiniz zaman oyunu oynama şansına sahip olabilirsiniz.

Steam'de son fırsat! Sketch Crawler adlı oyun, çeşitli oyun türlerini başarıyla bir araya getirerek Steam topluluğundan büyük övgüler almış ve kısa bir süre içinde ücretli olacağını duyurdu.

2022 yılında piyasaya sürülen ve şimdiye kadar ücretsiz olarak sunulan Sketch Crawler, kart oyunu mekaniğini eğlenceli el çizimi grafiklerle, roguelike özellikleriyle ve RPG unsurlarıyla birleştirerek dikkat çekmişti. Ancak geliştiriciler, oyunun ücretsiz erişim modelinden kısa bir süre sonra ücretli modele geçeceğini açıkladılar.

Oyunun fiyatının 10 dolar olacağı planlanıyor. Ancak Sketch Crawler'ı şu anda Steam kütüphanenize eklerseniz, kalıcı olarak sizin olacak. Yani oyun şu anda ücretsiz olarak oynanabilirken, kütüphanenize eklediğinizde ileride ücretli hale geldiğinde bile herhangi bir ek ücret ödemeden dilediğiniz zaman erişebileceksiniz.

Sketch Crawler'a ücretsiz sahip olmak için yapmanız gereken oldukça basit: Steam üzerinde oyunun sayfasını aratın ve "Oyunu oyna" butonuna tıklayarak kütüphanenize ekleyin. Böylece, oyun ücretli modele geçiş yapmadan önce kalıcı erişim sağlamış olacaksınız.

Bu şekilde, Sketch Crawler'ı hem ücretsiz olarak deneyimleme fırsatını yakalayabilir, hem de ilerideki ücretli dönemde ek bir maliyet olmaksızın oyunun keyfini çıkarabilirsiniz.