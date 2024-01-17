Dodge, minibüs tutkunları için tamamen elektrikli Ram ProMaster'ı tanıttı!

Dodge, bugün Ram Promaster ticari minibüsünün tamamen elektrikli versiyonunu duyurdu. Ram markası CEO'su Tim Kuniskis - Stellantis, yeni elektrikli aracı "sıfır emisyon performansı, ticari kabiliyet ve ileri teknolojide en üst düzey minibüs" olarak nitelendirdi.

Stellantis, yaptığı açıklamada, "Ram ProMaster EV'nin tanıtımı, kabiliyetten ödün vermeden gelişmeye devam ettiğimiz elektrifikasyon yolculuğumuzda bir başka önemli kilometre taşını temsil ediyor. Ram'in mevcut ilk elektrikli aracı, büyük ve küçük ticari müşterilere sıfır emisyon performansı, ticari kabiliyet ve ileri teknolojide en üst düzey minibüsü sunarak oyunun kurallarını değiştiriyor” dedi.





İKİ KONFİGÜRASYONDA SUNULACAK

Ram ProMaster, yalnızca 260 km şehir içi sürüş" kapasitesine sahip olacak. Araç, teslimat modeli ve iki kargo modeli dahil olmak üzere göreve özel iki konfigürasyonda sunulacak. Ram ProMaster EV kargo modeli, 12 fit kargo uzunluğu ve uzatılmış 13 fit kargo uzunluğu (her ikisi de 159 inç dingil mesafesi ile) olmak üzere iki konfigürasyonda sunulacak.

Buna karşılık, minibüsün gazlı versiyonu çok daha uzun bir menzile sahip ve tek bir depoyla 643 km’ye kadar ulaşabiliyor. Minibüs yaşamı için elektrik kullanmak son derece cazip olsa da, 260 km’lik menzil aşılması zor bir engel olacak.

Dodge, minibüsleriyle elektrikli araç pazarına girerken ve Rivian'ın halihazırda Amazon ve yakında AT&T ile yolda olan ticari elektrikli minibüsleri varken, başka bir otomobil üreticisi minibüs yaşamı işinin gazla çalışan versiyonuna yöneliyor. Bir süre önce Ford, Transit minibüsünün minibüsçüler için özel olarak tasarlanmış Trail versiyonunu duyurdu. Transit Trail'de standart bir lift, arazi lastikleri, orta ve yüksek tavanlı kargo minibüsü konfigürasyonları ve ağır hizmet tipi çekme paketi bulunuyor.

Ford Pro CEO'su Ted Cannis, "Elimizdeki görev ne olursa olsun, müşteriler işi halletmek için Transit'lerine güvenebilirler. Karavan sektöründeki onlarca yıllık deneyimimiz ve minibüs yaşamı topluluğundan edindiğimiz bilgiler, macera arayanların bir sonraki yolculuklarına başlamalarını kolaylaştıran bir araç tasarlamamıza yardımcı oldu” ifadelerini kullanmıştı.