Daha ucuz ve sadece dijital Xbox Series X piyasaya çıkacak!

En son PS5 Pro ile ilgili yayılan bilgilerin hemen ardından, Microsoft'un bu yaz tamamen dijital bir Xbox Series X piyasaya sürmeyi planladığını iddia edildi. Oyun blogu eXputer, disk sürücüsü olmayan beyaz renkli bir Xbox Series X konsolunun gizli görüntülerini elde ettiğini iddia etti. Microsoft'un konsolu haziran veya temmuz ayında piyasaya sürmesi beklense de ertelenebileceği de belirtildi.

Yeni renk ve optik disk sürücüsünün olmaması dışında, eXputer ayrıca yeni Xbox'ın geliştirilmiş bir soğutucu ve "yükseltilmiş bir Nexus kartı" içereceğini iddia ediyor. Bu son iddianın neyle ilgili olduğundan tam olarak emin değiliz, ancak güç ve çıkarma düğmelerini Xbox Series X'in anakartına bağlayan NEXUS soketine atıfta bulunuyor olabilirler.

Son olarak site, tamamen dijital Xbox Series X'in 499,99 dolara satılan mevcut modelden 50-100 dolar daha ucuza mal olacağını öngörüyor. Fiziksel medyadan vazgeçenler için konsol neslinin ikinci yarısına girerken bu cazip bir fiyat noktası olabilir.

Öte yandan, Eylül 2023'te The Verge, FTC v. Microsoft davası sırasında yanlışlıkla ortaya çıkan Microsoft'un dahili belgelerini yayınlamıştı. Microsoft'un planları değişse de Brooklin’in halen çalışmalarda olduğu belirtildi.





YAZ MEVSİMİNDE XBOX İLE İLGİLİ HEYECAN VERİCİ GELİŞMELER OLACAK

Edinilen bilgilere göre Brooklin, aynı fiyatla ancak bir dizi önemli güncellemeyle piyasaya sürülecekti. Silindirik tasarımının ötesinde, tamamen dijital konsol 2 TB dahili depolama alanı, USB-C ön bağlantı noktası, daha hızlı Wi-Fi, daha az güç tüketimi, gelişmiş verimlilik ve yeni bir denetleyici içerecekti.

Bu planın ne kadarının halen yürürlükte olduğu bilinmese de Microsoft'un sızdırılan zaman çizelgesi, şirketin konsolu haziran ayında duyurmayı ve ekim ayı sonunda piyasaya sürmeyi planladığını gösteriyor

Xbox Başkanı Sarah Bond, bir podcast yayınında yaz aylarında paylaşılacak heyecan verici donanımlardan ve Xbox'ın yeni nesil yol haritasına yatırım yaptığından bahsetti. Ancak dört ay içinde raflarda olacak bir Xbox Series X yenilemesini ima etmedi.