Bist 100
9.374,2 0%
DOLAR
31,07 0,17%
EURO
33,68 -0,05%
ALTIN
2.022,02 0,75%

Daha ucuz ve sadece dijital Xbox Series X piyasaya çıkacak!

Microsoft’un bu yaz daha uygun fiyatlı ve yalnızca dijital bir Xbox Series X’i piyasaya sürmeyi düşündüğü öğrenildi. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 24.02.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 14:03
Daha ucuz ve sadece dijital Xbox Series X piyasaya çıkacak!

En son PS5 Pro ile ilgili yayılan bilgilerin hemen ardından, Microsoft'un bu yaz tamamen dijital bir Xbox Series X piyasaya sürmeyi planladığını iddia edildi. Oyun blogu eXputer, disk sürücüsü olmayan beyaz renkli bir Xbox Series X konsolunun gizli görüntülerini elde ettiğini iddia etti. Microsoft'un konsolu haziran veya temmuz ayında piyasaya sürmesi beklense de ertelenebileceği de belirtildi.

Yeni renk ve optik disk sürücüsünün olmaması dışında, eXputer ayrıca yeni Xbox'ın geliştirilmiş bir soğutucu ve "yükseltilmiş bir Nexus kartı" içereceğini iddia ediyor. Bu son iddianın neyle ilgili olduğundan tam olarak emin değiliz, ancak güç ve çıkarma düğmelerini Xbox Series X'in anakartına bağlayan NEXUS soketine atıfta bulunuyor olabilirler.

Son olarak site, tamamen dijital Xbox Series X'in 499,99 dolara satılan mevcut modelden 50-100 dolar daha ucuza mal olacağını öngörüyor. Fiziksel medyadan vazgeçenler için konsol neslinin ikinci yarısına girerken bu cazip bir fiyat noktası olabilir.

Öte yandan, Eylül 2023'te The Verge, FTC v. Microsoft davası sırasında yanlışlıkla ortaya çıkan Microsoft'un dahili belgelerini yayınlamıştı. Microsoft'un planları değişse de Brooklin’in halen çalışmalarda olduğu belirtildi.

xbox

YAZ MEVSİMİNDE XBOX İLE İLGİLİ HEYECAN VERİCİ GELİŞMELER OLACAK

Edinilen bilgilere göre Brooklin, aynı fiyatla ancak bir dizi önemli güncellemeyle piyasaya sürülecekti. Silindirik tasarımının ötesinde, tamamen dijital konsol 2 TB dahili depolama alanı, USB-C ön bağlantı noktası, daha hızlı Wi-Fi, daha az güç tüketimi, gelişmiş verimlilik ve yeni bir denetleyici içerecekti.

Bu planın ne kadarının halen yürürlükte olduğu bilinmese de Microsoft'un sızdırılan zaman çizelgesi, şirketin konsolu haziran ayında duyurmayı ve ekim ayı sonunda piyasaya sürmeyi planladığını gösteriyor

Xbox Başkanı Sarah Bond, bir podcast yayınında yaz aylarında paylaşılacak heyecan verici donanımlardan ve Xbox'ın yeni nesil yol haritasına yatırım yaptığından bahsetti. Ancak dört ay içinde raflarda olacak bir Xbox Series X yenilemesini ima etmedi.

İLGİLİ HABERLER

150 Bin TL’den dükkân satışa çıkartıldı! Herkes bu dükkânı almak için saatini ayarladı

150 Bin TL’den dükkân satışa çıkartıldı! Herkes bu dükkânı almak için saatini ayarladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni personellere kapıları açtı! 2022 KPSS puanı olanlara iş fırsatı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni personellere kapıları açtı! 2022 KPSS puanı olanlara iş fırsatı

25 Şubat 2024 Pazar, günlük burç yorumları: Burçlarınızın söylediklerine kulak verin!

25 Şubat 2024 Pazar, günlük burç yorumları: Burçlarınızın söylediklerine kulak verin!

Aracı benzinli ve motorinli olanlar dikkat! Akaryakıt fiyatlarına okkalı indirim!

Aracı benzinli ve motorinli olanlar dikkat! Akaryakıt fiyatlarına okkalı indirim!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Google'da sakın bu kelimeleri aratmayın! Başınıza gelecekelere siz bile inanamayacaksınız
2
Daha ucuz ve sadece dijital Xbox Series X piyasaya çıkacak!
3
Erken yaşta telefon sahibi olanlar daha fazla psikolojik sorun yaşıyor!
4
Apple Vision Pro’nun ön camlarında çatlaklar oluşmaya başladı!
5
TikTok’u küresel bir dev haline getiren üst düzey bir yönetici şirketten ayrıldı!
6
Epic Games Store’da 620 TL’lik Oyun Bedava! Bu Fırsatı Kaçırmayın!
7
iPhone’un yan yüklemesi kötü amaçlı yazılımların sayısını artırabilir!

Fiat Egea modelinde şubat ayına özel yüzde 0 faiz fırsatı! Araç almak isteyenlerin beklemesine gerek yok

Bankalar kesenin ağzını açtı! 36 ay taksitle 200.000 TL ihtiyaç kredisinde şaşırtan taksit ödemesi!

135.000 TL’ye araç sahibi olabileceksiniz! 2001 Model araç isteyenlerin indirim beklemesine gerek yok

Beyaz kıyafetlerdeki inatçı lekeleri vakum gibi çekiyor! Temizlikte çığır açacak tüyo

150 Bin TL’den dükkân satışa çıkartıldı! Herkes bu dükkânı almak için saatini ayarladı

Ev sahibi olmak isteyenler yaşadı! 81 ilde geri ödemesiz 500 bin TL nakit para: Devletten dev kıyak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni personellere kapıları açtı! 2022 KPSS puanı olanlara iş fırsatı

Sadece 11.000 TL’ye tarlasını satın alacaksınız! Yatırım yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsat duyuruldu

Aracı benzinli ve motorinli olanlar dikkat! Akaryakıt fiyatlarına okkalı indirim!

Şipşak tatlı arayanlara tembel gelin tatlısı tarifi! Lezzetini tadan tarifini isteyecek

25 Şubat 2024 Pazar, günlük burç yorumları: Burçlarınızın söylediklerine kulak verin!

Sınavsız büro personeli alımı başladı! Kimliğini, belgesini alan kadrolu işi kapacak