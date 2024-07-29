Daikin'in Yeni İnovasyonu: Tek Yöne Üflemeli Kaset Tipi İç Ünite

Daikin'in Yenilikçi İç Ünite Tasarımı

Daikin, kullanıcıların konforunu ön planda tutarak geliştirdiği "Tek Yöne Üflemeli Kaset Tipi İç Ünite" modeliyle sektörde yeni bir çığır açıyor. Kompakt tasarımı ve düşük ses seviyesi sayesinde, otellerden ofislere, rezidanslardan villalara kadar birçok alanda tercih ediliyor.

Yüksek Kapasite Seçenekleriyle Performans

Daikin'in yeni ürünü, VRV dış ünitelerle uyumlu çalışabilen iki farklı model seçeneği ile sunuluyor. 2,2 kilovattan 7,1 kilovata kadar geniş bir kapasite aralığına sahip olan bu ünite, projelerde esneklik sağlıyor.

Şık ve Hijyenik Tasarım

Ürünün modern beyaz renkli tasarımı, entegre açılıp kapanabilen kanatçıklar ile destekleniyor. Ürün çalışmadığı zaman, otomatik kapanan emiş kanatçıkları sayesinde hijyenik bir çözüm sunuluyor.

Düşük Ses Seviyesi İle Konfor

Kapasite bazlı değişen modeller, ortalama 32-48 dBA ses seviyesine sahip. Bu sayede, kullanıcılar yaşam alanlarında sessiz bir ortam elde ederken, yatay ve dikey kanatçık yapısı ile de optimum hava dağılımı sağlanıyor.

Akıllı Kontrol Seçenekleri

Tek Yöne Üflemeli Kaset Tipi İç Ünite, uluslararası alanda ödül kazanmış 2018 IF Tasarım Ödülü sahibi "Madoka" kumandası ile entegre çalışabiliyor. Madoka kumandası, VRV, Sky Air, Altherma, Hava Perdesi, VAM/VKM gibi ürün gruplarına bağlanarak toplam çözüm sunma kapasitesine sahip.

Ek olarak, Madoka Assistant uygulaması sayesinde kullanıcılar, cihazlarına bluetooth üzerinden uzaktan bağlantı sağlayabilir ve detaylı kontrol imkanı elde edebilirler. Tek kumanda ile 16 iç üniteyi kontrol edebilme özelliği, kullanım sırasında maksimum esneklik sunarak kullanıcı deneyimini artırıyor.