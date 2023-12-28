Deathloop, Amazon Prime üyeleri için bilgisayarda kısa süreliğine ücretsiz!

Arkane Lyon'un zaman büken FPS oyunu Deathloop Amazon Prime üyeleri için bilgisayarda ücretsiz olacak ve oyunseverler bu oyunu 10 Ocak'a kadar indirebilecek. Ayrıca, aktif bir Epic Games Store hesabını bağlamanız gerekecek.

Bu, Amazon'un oyunculara yılbaşı hediyesi olarak verdiği ilk hediye olmadığı belirtildi. Şirket, geçen yıl bir başka Arkane klasiği olan Dishonored 2'yi de oyunculara ücretsiz sağlamıştı. Amazon ayrıca Prime Day etkinliklerine denk gelecek şekilde oyun hediye etmeyi düşünüyor.





ŞİRKET YENİ BİR OYUN DAHA GELİŞTİRİYOR

Deathloop, birinci şahıs nişancı oyununun telaşlı çılgınlığını Myst gibi eski tarz bir macera oyununun entrikasıyla birleştiren harika bir oyun. Oyunda oyuncular Groundhog Day benzeri bir zaman döngüsünde bir adada kapana kısılıyor ve bir çıkış yolu bulmaları gerekiyor. Oyun, zekice düşünülmüş bulmacalarla dolu ve dövüşler tatmin edici. Deathloop ayrıca Game Pass'te de mevcut.

Öte yandan oyunun geliştiricisi Arkane, şu sıralar Marvel'in vampir avcısı Blade'i temel alan bir oyun üzerinde çalışmakla meşgul olduğu öğrenildi.