Dört gözle iPhone 16 bekleyenleri üzecek haber geldi

Apple hayranlarını heyecanlandıran Touch ID beklentilerine soğuk duş etkisi yaratan bir haber ortaya çıktı! Teknoloji devi, 2017'de piyasaya sürülen iPhone X ile birlikte Touch ID teknolojisinden vazgeçerek, yepyeni bir dönem başlatmış ve Face ID adlı yüz tanıma sistemi ile kullanıcılarına tanıdık bir güvenlik deneyimi sunmuştu. Ancak, zaman içinde Touch ID'nin geri döneceğine dair sürekli spekülasyonlar gündeme gelmişti.

Bu kez ortaya atılan iddia ise Touch ID hayallerini erteleyen nitelikte. iPhone 16'nın beklenen özellikleri arasında Touch ID'nin yer almayacağı yönünde çıkan haber, Apple tutkunlarını bir hayli düşündürmekte. Şirket, henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmamış olmakla birlikte, yeni raporlar Touch ID'nin geri dönüşüyle ilgili umutları biraz daha zora sokuyor.

Apple'ın Touch ID teknolojisine dönüp dönmeyeceği konusundaki belirsizlik, şirketin gelecek stratejisiyle ilgili merak uyandırırken, iPhone 16'nın bu özellikten mahrum kalacak olması, Apple takipçileri arasında tartışmalara neden olabilir. Teknoloji dünyası, bu gelişmeyi yakından takip ederken, Touch ID'nin geri dönüşü konusundaki beklentiler de bir kez daha ertelenmiş gibi görünüyor.





Teknoloji devi Apple, yakın gelecekte çıkacak olan iPhone 16 serisinde Touch ID teknolojisinin yer almayacağı yönünde bir raporla gündeme geldi. Söz konusu rapor, Apple'ın Touch ID'yi geri getirme planı olmadığını ve bu nedenle iPhone 16'da bu özelliğin bulunmayacağını iddia ediyor. Bu haber, Apple kullanıcılarını bir hayli düşündürüyor.

Raporun bir diğer iddiasına göre ise Apple'ın Touch ID'yi geri getirme planının olmamasının sebeplerinden biri, şirketin bu süreçte kullanılan çiplerin üretimini durdurmuş olması. Bu durum, Touch ID teknolojisinin iPhone 16 serisine dahil edilmeme kararının altında yatan nedenlerden biri olarak öne çıkıyor.





Apple, şu anda bütçe dostu iPhone SE serisinde Touch ID'yi kullanmaya devam ediyor. Ancak, iddialara göre şirket, şu sıralar yeni nesil iPhone SE 4 modeli üzerinde çalışıyor ve bu modelin Touch ID'den vazgeçerek Face ID için gerekli tüm bileşenlere ev sahipliği yapacağı belirtiliyor. Bu gelişmeler, Apple'ın gelecek stratejileri ve teknoloji tercihleri konusunda merak uyandırırken, iPhone 16 serisinin Touch ID'siz geleceği konusundaki iddialar, Apple hayranları arasında geniş bir spekülasyonun fitilini ateşlemiş gibi görünüyor.