Dünya genelinde büyük teknolojisi arızası: Mıcrosoft'taki sorun sektörleri etkiliyor!

İngiltere’nin önde gelen haber kanallarından Sky News, Cuma günü yayın yapamadı. Kanalın icra kurulu başkanı David Rhodes, sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Sky News bu sabah canlı yayın yapamadı, izleyicilerimize kesinti için özür diliyoruz” şeklinde bilgi verdi.

Avustralya'nın Sydney kentindeki havalimanı yetkilileri, uçuşların devam ettiğini fakat bazı gecikmeler yaşanabileceğini belirtti. İspanyol havaalanları ve Türk havayolu şirketleri de kesintilerden etkilendi.

Sağlık Sektöründe Güvenlik Sorunları

İngiltere’de sağlık rezervasyon sistemleri sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalara göre çevrimdışına geçti. Almanya'da ise Borsa işlemleri normal seyrinde devam ederken, kontrollerin sürdüğü bildirildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı, küresel arızanın hastaneler ve sağlık hizmetleri üzerinde etkili olduğunu duyurdu. Sağlık sektöründeki bu aksaklıklar, hastaların randevu ve tedavi süreçlerinde gecikmelere neden oluyor.

THY'den Açıklama: Problemin Giderilmesi İçin Çalışılmakta

Türk Hava Yolları (THY), yaşanan teknoloji arızasından etkilenen kurumlar arasında yer aldı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bilgi sistemlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde gecikmeler yaşandığını ifade etti.

Üstün, “Sorunun çözülmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Aksaklık için özür dileriz ve en kısa sürede bilgi vereceğiz” dedi. Ayrıca, yazılım kaynaklı küresel problemin etkilerini en aza indirmek için gerekli aksiyonların alındığını belirtti.