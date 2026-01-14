Savunma Sanayii Başkanı Görgün: 2025'te beyin göçü tersine döndü, 190 uzman döndü

Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Beyin göçü tersine döndü

Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, insan kaynağının savunma sanayiinin kopyalanamaz stratejik gücü olduğunu vurgulayarak, yetenek yönetimi ve milli kapasite oluşturmanın önemine dikkat çekti.

Zirve ve mesaj

Savunma Sanayii Akademisi tarafından Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesinin ikincisi, 14-15 Ocak tarihlerinde Ankara'da gerçekleştiriliyor. Zirvenin açılış konuşmasında Görgün, savunma sanayiinin esas gücünün platformlar veya yazılımlar değil, insan kaynağının niteliği olduğunu ifade etti.

Görgün, "Bizler bugün burada savunma sanayiinin ‘yumuşak gücünü’ değil, en keskin ‘akıl gücünü’ konuşmak için bir aradayız. Kümülatif mühendislik aklı ve kurumsal hafıza, bir ulusun kopyalanamayacak tek stratejik varlığıdır" dedi.

Milli Yetkinlik Hamlesi: 10 yıl sonranın kadrosu

Görgün, Milli Yetkinlik Hamlesi'nin klasik bir eğitim programı olmadığını, entegre bir ulusal kapasite inşa modeli olduğunu belirtti. Programın yetkinliği stratejik planlamanın merkezine aldığını ve kurumsal sürdürülebilirlik ile uluslararası rekabetçiliğin temel yapı taşı olarak konumlandırıldığını söyledi.

"Bu program, topyekûn bir zihniyet dönüşümünü hedefleyen entegre bir ulusal kapasite inşa modelidir. Yetkinliği stratejik planlamanın merkezine alıyor" ifadelerini kullanan Görgün, erken yetenek keşfinden liderlik potansiyelinin ortaya çıkarılmasına kadar sürecin Savunma Sanayii Akademisi çatısı altında yürütüldüğünü aktardı.

Görgün, "Bugün Savunma 101 dersinde gördüğümüz bir genç, 2035’in insansız savaş uçağının baş tasarımcısı olabilir. Biz yalnızca bugünü değil, 10 yıl sonrasının lider kadrosunu bugünden simüle ediyoruz" dedi.

Beyin göçünde denge tersine döndü

Görgün, nitelikli insan kaynağının ülkeye kazandırılmasının stratejik öncelik haline geldiğini belirterek, 2023'te yurt dışına giden 339 mühendise karşılık sadece 47 dönüş yaşandığını, ancak 2025 itibarıyla bu dengenin ilk kez pozitife döndüğünü açıkladı.

Görgün, "2025’te 98 mühendis yurt dışına giderken, 190 uzmanımız yeniden ekosistemimize katıldı. Başvurulardaki yaklaşık üç kat artış, bu dönüşümün toplumsal karşılığını da gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Bu başarının dört temel adımla sağlandığını belirten Görgün, Yurtdışı Teknoloji ve Yetkinlik Buluşmaları, mühendislerle kurulan birebir iletişim ağları, 'Beyin Göçünden Beyin Gücüne' çalıştayları ve şirketlerin yürüttüğü yurt dışı yetenek ile staj programlarını işaret etti.

Eğitim, platformlar ve istihdam hedefi

Görgün, Savunma Sanayii Akademisi faaliyetleri hakkında, 214 farklı eğitimle 3 bin 400'ün üzerinde üniversite öğrencisine ulaşıldığını ve 890'dan fazla lise öğrencisinin 26 farklı eğitimle savunma sanayiiyle tanıştırıldığını söyledi.

Savunma Kariyer Platformu'nun 250 binden fazla kullanıcıyı 320'den fazla firmayla buluşturduğunu aktaran Görgün, gençler için dijital bir kariyer rehberi oluşturulduğunu belirtti.

Görgün, TUSAŞ, ASELSAN, ROKETSAN, TEI, HAVELSAN, ASPİLSAN ve İŞBİR başta olmak üzere vakıf şirketlerinde 42 bini aşkın çalışan olduğunu, bu personelin neredeyse tamamının lisans mezunu olduğunu ve yurtiçi lisans mezuniyet oranının %98'in üzerinde bulunduğunu vurguladı. Şirketlerde 252 yurt dışı lisans, 752 yurt dışı yüksek lisans ve 150 yurt dışı doktora mezununun görev yaptığı bilgisini paylaştı.

Zirvenin ana hedefinin yetkinliği bireysel değil, bütüncül bir ekosistem olarak ele almak olduğunu söyleyen Görgün, insan kaynakları yönetiminde dijital modellerle desteklenen yeni bir paradigma oluşturduklarını belirtti. "Gelecek, hazırlanmakta olanlarındır. Hedefimiz 2028 yılına kadar 158 bin kişilik nitelikli savunma sanayii istihdamına ulaşmak. Teknolojik bağımsızlık kaleyi kurar, yetenekteki tam bağımsızlık ise o kaleyi fethedilemez kılar" diyerek sözlerini tamamladı.

