FINEXT Türkiye'yi küresel fintek sahnesine taşıyor

Dijitalpark Genel Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin programın hedeflerini anlattı

Dijitalpark Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin, Fintek Hızlandırma Programı FINEXT sayesinde genç girişimlerin fikirlerini ürüne dönüştürdüğünü ve kısa sürede ölçeklenebilir projeler ortaya çıktığını vurguladı.

Engin, AA muhabirine yaptığı açıklamada FINEXT'in 14 hafta süren bir hızlandırma programı olduğunu ve amacının Türkiye'nin finansal teknolojiler alanında küresel rekabet gücünü artırmak olduğunu belirtti.

Programın girişimcilere yalnızca finansal destek sunmadığını, aynı zamanda mentorluk, bilgi paylaşımı, teknolojik altyapı, bulut hizmetleri ve yatırımcılarla doğrudan buluşma fırsatları sağladığını aktaran Engin, girişimcilerin iş modellerini geliştirdiğini ve yatırım süreçlerine hazırlandığını söyledi.

Engin, önemli yenilikleri de şöyle sıraladı: program kapsamında Türkiye'de bir ilk olarak sunulan open PoC hizmetiyle girişimler fikirlerini gerçek senaryolarda test edebilecek; finalistlere verilen bulut desteği girişimlere ücretsiz kullanım ve maliyet avantajı sağlayacak; finale kalan yeni kurulmuş girişimcilere ise kuluçka alanında bir yıl ücretsiz yer imkanı sunuluyor.

Bu uygulamaların girişimcilerin sadece fikir üretmelerini değil, sahada güçlü adımlar atmaları için fırsat yarattığını belirten Engin, 'Program sayesinde girişimler iş modellerini geliştiriyor, ürünlerini olgunlaştırıyor ve yatırım süreçlerine hazırlanıyor' ifadelerini kullandı.

Seçim kriterlerine ilişkin Engin, sadece iyi bir fikir aramadıklarını, aynı zamanda ekibin azim, vizyon ve kararlılık gibi özelliklerine de önem verdiklerini söyledi. Değerlendirmede öncelikli kriterler arasında projenin yenilikçi yönü, global pazarda rekabet potansiyeli, teknolojik yenilik getirme gücü (yapay zeka, blokzincir, dijital ödeme sistemleri gibi), toplumsal ve ekonomik katkı, yatırım alabilirlik ve ekip uyumu yer alıyor.

Geçen yıl düzenlenen ilk FINEXT'e 60'ın üzerinde başvuru yapıldığını anımsatan Engin, bu yıl çok daha geniş bir katılım öngördüklerini kaydetti.

Programı sadece bir hızlandırma olarak görmediklerini, bunun Türkiye'nin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım olduğunu söyleyen Engin, FINEXT'in uzun vadede girişimcilik kültürünü güçlendirip gençlere projelerini hayata geçirme cesareti vereceğini belirtti.

Engin, örnek bir başarı hikâyesi olarak geçen yılın birincisi Magic Pay'ı gösterdi ve FINEXT sonrası bu girişimin globalde önemli yatırımlar aldığını hatırlattı. 2025'te programın tamamen global başarı odaklı kurgulandığını, Avrupa, Orta Doğu, Asya, Afrika ve Türk cumhuriyetlerinde yapılan tanıtımlarla girişimlerin uluslararası yatırımcılarla buluşturulduğunu söyledi.

Engin, programın önemli destekçilerinden biri olan Halkbank'ın katkılarına değinerek; Dijitalpark Teknokent'in bugün yaklaşık 300 startup'a ev sahipliği yaptığını, yıllık cironun 100 milyon avroyu aştığını ve 2024'te 25 milyon avronun üzerinde ihracat kapasitesine ulaştıklarını ifade etti.

Girişimcilik yolculuğunun zorlu ama heyecan verici olduğunu söyleyen Engin, gençlere tavsiyesini şöyle özetledi: 'Cesur olun, fikirlerinize güvenin. Başarılı bir girişim güçlü bir fikir kadar ekip uyumu, disiplin, sürekli öğrenme ve kararlılık gerektirir. Zaman zaman başarısızlıklar olacaktır; önemli olan ders çıkarıp devam etmek.' Engin ayrıca girişimlerin yerel pazarın ötesine bakarak bölgesel ve uluslararası fırsatları değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Son olarak Engin, Türkiye'nin Avrupa–Orta Doğu–Asya arasında güçlü bir köprü konumunda olduğuna dikkat çekerek gençlere, işlerini ekonomik değer üretmenin ötesinde topluma fayda sağlayacak şekilde şekillendirmeleri çağrısında bulundu ve Dijitalpark Teknokent'in her zaman gençlerin yanında olacağını söyledi.