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Google arama çubuğunun yerini değiştiriyor!

Google’ın Android uygulaması, kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla arayüzünde önemli güncellemeler alabilir. Bu yenilikler arasında, daha kullanıcı dostu bir hale getirilmesi planlanan alt navigasyon barı da bulunuyor.

Yayın Tarihi: 09.04.2024 15:09
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 15:09
Google arama çubuğunun yerini değiştiriyor!

Google, Android platformu için geliştirdiği uygulamanın kullanıcı arayüzünü yeniden şekillendirmeye yönelik adımlar atıyor. Yapılan son açıklamalara göre, arama deneyimini kolaylaştırmak amacıyla alt gezinme çubuğunun tasarımını da içerecek şekilde, uygulama içi navigasyon öğelerinde değişikliklere gidiliyor. Alt gezinme çubuğunun yeni işlevselliği, kullanıcılara daha akıcı ve sezgisel bir deneyim sunmayı vaat ediyor.

GOOGLE'DAN YENİ GÜNCELLEME

Google’ın Android cihazlar için sunduğu arama uygulaması, birçok kullanıcı için temel bir araçtır ve genellikle cihazların varsayılan arama motoru olarak ayarlanmıştır. Kullanıcılar, genelde arama çubuğunun ekranın üst kısmında konumlandırılmasına aşina olmuşlardır. Ancak, Google’ın yeni bir düzenlemeye gitmeyi düşündüğü ve arama çubuğunu ekranın altına yerleştirmeyi planladığı görülüyor. En son beta sürümünde, arama çubuğunun Keşfet, Arama ve Kaydedilenler gibi sekmelerin altında, alt gezinme çubuğuna entegre edilmiş bir şekilde yer alacağı belirlendi.

google

Google’ın alt gezinme çubuğuna geçişi, büyüyen akıllı telefon ekranları göz önünde bulundurulduğunda mantıklı bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Ekranın üst kısmındaki butonlara erişim zorluğu, alt gezinme çubuğunun tek el ile kullanımı ve genel erişilebilirliği artırma potansiyelini ortaya koyuyor. Ayrıca, Google’ın test ettiği yeni sürümdeki sekmeler, şirketin Material You tasarım anlayışını yansıtan modern bir estetiğe sahip. Eğer bu yenilikler resmi olarak hayata geçirilirse, Android kullanıcıları için arama yapma ve uygulama içi gezinme deneyimi daha da iyileşmiş olacak.

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