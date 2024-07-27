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OpenAI'nin yeni yapay zeka destekli arama motoru SearchGPT göz kamaştırdı: 'Google'dan bin kat daha iyi'

OpenAI'nin yeni yapay zeka destekli arama motoru SearchGPT duyuruldu. Gerçek zamanlı bilgi erişimi, özetleme ve görsel yanıtlar sunarak arama deneyimini değiştiriyor.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 17:31
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 17:33
OpenAI'nin yeni yapay zeka destekli arama motoru SearchGPT göz kamaştırdı: 'Google'dan bin kat daha iyi'

OpenAI'nin Yeni Arama Motoru SearchGPT: Gerçek Zamanlı Bilgi Erişimi ve Özetleme Özellikleriyle Tanıtıldı

OpenAI, yeni yapay zeka destekli arama motoru SearchGPT’yi resmen duyurdu. Bu yenilikçi arama motoru, internet üzerindeki bilgilere gerçek zamanlı erişim sağlıyor ve kullanıcı deneyimini baştan sona değiştiriyor. Peki, SearchGPT hangi özellikleriyle öne çıkıyor ve kullanıcılarına neler sunuyor? İşte detaylar...

Yapay zeka

OPENAI’DEN BÜYÜK HAMLE: SEARCHGPT ARAMA MOTORU DUYURULDU

SearchGPT, kullanıcıların internet üzerindeki bilgilere anında erişimini sağlıyor. Diğer arama motorlarından farklı olarak, sadece linkler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bulduğu bilgileri özetleyip kullanıcıya anlamlandırılmış şekilde sunuyor. Örneğin, müzik festivalleri hakkında arama yaptığınızda, size kısa açıklamalar ve etkinliklerin detaylarıyla birlikte bağlantılar sağlıyor. Domates ekimi hakkında bilgi almak istediğinizde, size ekim zamanlarını ve farklı domates çeşitlerini açıklıyor.

ÖZETLEME VE KAYNAK BAĞLANTILARI

SearchGPT'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri, arama sonuçlarını özetleyerek kullanıcıya sunması. Bu sayede kullanıcılar, aradıkları bilgilere daha hızlı ve verimli bir şekilde ulaşabiliyor. Ayrıca, özetlenen bilgilerin kaynağına doğrudan bağlantılar da sunuluyor, böylece kullanıcılar daha derinlemesine bilgi edinmek istediklerinde kaynaklara kolayca erişebiliyor.

GÖRSEL YANITLAR

Görsel yanıtlar özelliği ile SearchGPT, daha etkileşimli ve görsel açıdan zengin arama sonuçları sağlıyor. Bu özellik, kullanıcıların aradıkları bilgileri daha iyi anlamalarını ve görselleştirmelerini kolaylaştırıyor. Örneğin, bir yemek tarifini aradığınızda, sadece metin değil, aynı zamanda adım adım görseller de sunuluyor.

Yapay zeka

SEARCHGPT ARAMA MOTORU ÖZELLİKLERİ

Gerçek zamanlı bilgi erişimi: SearchGPT, kullanıcıların internet üzerindeki bilgilere anında erişmesini sağlıyor.

Özetleme ve kaynak bağlantıları: Arama sonuçlarını özetleyerek kullanıcıya sunuyor ve kaynak bağlantılarıyla destekliyor.

Görsel yanıtlar: Görsel yanıtlar özelliği ile daha etkileşimli ve görsel açıdan zengin arama sonuçları sağlıyor.

Şu an için SearchGPT sadece 10 bin test kullanıcısına açık. OpenAI, üçüncü taraf ortaklarla çalışarak arama sonuçlarını oluşturmak için doğrudan içerik beslemeleri kullanıyor. Bu hizmet, başlangıçta ChatGPT’ye entegre edilmesi planlanan bir özellik olarak prototip aşamasında sunuluyor.

OpenAI, SearchGPT’yi çeşitli haber ortaklarıyla iş birliği yaparak geliştirdi. The Wall Street Journal, The Associated Press ve Vox Media gibi organizasyonlardan gelen geri bildirimlerle sistemi sürekli olarak iyileştiriyor. Yayıncılar, içeriklerinin nasıl görüneceğini yönetebilecek ve içeriklerinin model eğitiminde kullanılmaması için seçenekler sunulacak.

GOOGLE’A CİDDİ BİR RAKİP

SearchGPT, Google’ın AI özelliklerini entegre etme çabalarına ciddi bir rakip olacak. Google’ın bile bu gelişmeleri yakından takip ettiği söyleniyor. Ayrıca, OpenAI’nin maliyetleri hızla artıyor ve bu yeni ürünle birlikte para kazanma yollarını bulmaları gerekiyor.

Bu yenilikçi arama motoru, arama deneyimini baştan sona değiştirerek kullanıcıların daha hızlı, verimli ve etkili bir şekilde bilgiye ulaşmasını sağlıyor. SearchGPT’nin sunduğu gerçek zamanlı bilgi erişimi, özetleme ve görsel yanıtlar, gelecekte arama motorlarının nasıl evrileceğine dair önemli ipuçları veriyor.

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