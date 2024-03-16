Google Play'a arşiv özelliği geliyor

Google Play'in bir özelliği olan Uygulama Arşivi özelliği, Android 15 çalıştıran Android akıllı telefonlarda mevcuttur. Bildiğiniz gibi Google Play'de zaten uygulama arşivleme özelliği mevcut. Ancak bu özellik hafızanın dolu olmasını gerektirir. Görünüşe göre Android 15, uygulama arşivlemeyi daha da kullanışlı hale getirecek.

Uygulama arşivleme Android 15'te yerleşik mi?

Geçen yıl Google Play'de kullanıma sunulan uygulama arşivleme artık Android 15 çalıştıran telefonlarda da kullanılabiliyor. Peki bu özellik telefonunuza ne gibi faydalar sağlıyor?

Şu anda uygulamalarda bu özellik bulunuyor. Telefonunuzun depolama alanı dolu ise bu özelliği Google Play uygulaması üzerinden kullanma seçeneğiniz bulunmaktadır. Android 15 bu özelliği telefonunuza getiriyor. Bundan sonraki süreçte uygulama arşivlemeyi telefon ayarlarınızdan etkinleştirebilirsiniz. Bu seçenek etkinleştirilirse uygulamanızın App Bundle biçiminde olması gerekir.





İlk bilgilere göre bu özellik Android 14 QPR Beta 2 sürümünde ortaya çıktı. Bu, Android 15'te arşivlerin geleceğinin bir işareti. Android 15'teki bu yeni özellik, nadiren kullanılan uygulamaları veya uygulama paketleriyle uygulamaları arşivlemenize olanak tanır. Android 15 ayrıca nadiren kullanılan bu uygulamaları da arşivler. Bunu yapmak için ayarlarda "Kullanılmayan uygulamaları yönet" seçeneğini etkinleştirmeniz gerekir.

Uygulama arşivleme ne kadar alan tasarrufu sağlar?

Örneğin, özelliği keşfeden kişiye göre uygulama arşivleme, Uber uygulamasında yüzde 95'e kadar alan tasarrufu sağladı. Arşivleme sonrasında uygulamayı geri aldığınızda da hiçbir veri kaybı yaşanmaz.

Ayrıca bir uygulamayı arşivlediğinizde sisteminizden tamamen kaldırılmaz. Ancak bu özelliği Google Play'de kullanabilmek için depolama alanınızı kullanmanız gerekecektir. Bu tür standartlarla Android 15’te de karşılaşabilirsiniz. Ancak bu özelliğin Android akıllı telefonlarda kullanılması önemli. Geliştiriciler bu özelliği bu arayüz üzerinden de etkinleştirebilirler.

Uygulama arşivleri yalnızca Android 15'te kullanıma sunuldu ancak iOS, arşivleri uzun süredir kullanıyor.