Google virüs bulaşan 13 Android uygulamasını kaldırdı! İşte o uygulamalar!

Google, zararlı bir yazılımın bulaştığı 25 uygulamanın 13’ünün Play Store’da da yer aldığını, uygulamaları kaldırdığını açıkladı ve eğer telefonunuzda bu uygulamalar varsa hemen kaldırmanız gerektiğini açıkladı.

Google virüs bulaşan 13 Android uygulamasını kaldırdı! İşte o uygulamalar!
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McAfee Mobil Araştırma Ekibi, geçtiğimiz günlerde Xamalicious zararlı yazılımının bulaştığı 25 uygulamayı ortaya çıkardı ve bunların birçoğu Google Play mağazasında dağıtılıyordu. Google o zamandan beri uygulamaları kaldırdı. Fakat hâlâ bu uygulamalar telefonunuzda olabilirler. Eğer öyleyse, bunları mümkün olan en kısa sürede silmeniz ve ayrıca, indirdiğiniz uygulamalara dikkat etmeniz gerekiyor.

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İŞTE GOOGLE PLAY'DEN KALDIRILAN VİRÜSLÜ UYGULAMALAR

Android için Essential Horoscope - 100 bin indirme

PE Minecraft için 3D Skin Editor – 100 bin indirme

Logo Maker Pro - 100 bin indirme

Otomatik Tıklama Tekrarlayıcı - 10 bin indirme

Count Easy Kalori Hesaplayıcı - 10 bin indirme

Ses Seviyesi Artırıcı - 5 bin indirme

LetterLink – 1.000 indirme

Nümeroloji: Kişisel Horoskop & Sayı Tahminleri – 1.000 İndirme

Adım Tutucu: Kolay Adımsayar - 500 indirme

Uykunuzu Takip Edin - 500 indirme

Ses Seviyesi Yükseltici - 100 indirme

Astrolojik Navigatör: Günlük Burç & Tarot - 100 indirme

Evrensel Hesap Makinesi - 100 indirme

McAfee araştırmacıları, Xamalicious’un Xamarin açık kaynaklı mobil uygulama platformu üzerine inşa edilmiş zararlı bir yazılım olduğunu açıkladı. Xamalocious'un bulaştığı uygulamalar, erişim ayrıcalıkları kazanmak için sosyal mühendislik taktiklerini kullanıyor ve bu noktada cihaz, kullanıcının haberi olmadan bir komuta ve kontrol sunucusuyla iletişim kurmaya başlıyor.

Bu sunucu daha sonra telefona cihazın tam kontrolünü ele geçirebilen ve kullanıcının izni olmadan finansal olarak motive edilmiş diğer eylemlerin yanı sıra reklamlara tıklama, uygulama yükleme gibi potansiyel olarak hileli eylemler gerçekleştirebilen ikinci bir yük indiriyor.

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