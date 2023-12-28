Google virüs bulaşan 13 Android uygulamasını kaldırdı! İşte o uygulamalar!

McAfee Mobil Araştırma Ekibi, geçtiğimiz günlerde Xamalicious zararlı yazılımının bulaştığı 25 uygulamayı ortaya çıkardı ve bunların birçoğu Google Play mağazasında dağıtılıyordu. Google o zamandan beri uygulamaları kaldırdı. Fakat hâlâ bu uygulamalar telefonunuzda olabilirler. Eğer öyleyse, bunları mümkün olan en kısa sürede silmeniz ve ayrıca, indirdiğiniz uygulamalara dikkat etmeniz gerekiyor.





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McAfee araştırmacıları, Xamalicious’un Xamarin açık kaynaklı mobil uygulama platformu üzerine inşa edilmiş zararlı bir yazılım olduğunu açıkladı. Xamalocious'un bulaştığı uygulamalar, erişim ayrıcalıkları kazanmak için sosyal mühendislik taktiklerini kullanıyor ve bu noktada cihaz, kullanıcının haberi olmadan bir komuta ve kontrol sunucusuyla iletişim kurmaya başlıyor.

Bu sunucu daha sonra telefona cihazın tam kontrolünü ele geçirebilen ve kullanıcının izni olmadan finansal olarak motive edilmiş diğer eylemlerin yanı sıra reklamlara tıklama, uygulama yükleme gibi potansiyel olarak hileli eylemler gerçekleştirebilen ikinci bir yük indiriyor.