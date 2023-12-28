Google virüs bulaşan 13 Android uygulamasını kaldırdı! İşte o uygulamalar!
Google, zararlı bir yazılımın bulaştığı 25 uygulamanın 13’ünün Play Store’da da yer aldığını, uygulamaları kaldırdığını açıkladı ve eğer telefonunuzda bu uygulamalar varsa hemen kaldırmanız gerektiğini açıkladı.
McAfee Mobil Araştırma Ekibi, geçtiğimiz günlerde Xamalicious zararlı yazılımının bulaştığı 25 uygulamayı ortaya çıkardı ve bunların birçoğu Google Play mağazasında dağıtılıyordu. Google o zamandan beri uygulamaları kaldırdı. Fakat hâlâ bu uygulamalar telefonunuzda olabilirler. Eğer öyleyse, bunları mümkün olan en kısa sürede silmeniz ve ayrıca, indirdiğiniz uygulamalara dikkat etmeniz gerekiyor.
İŞTE GOOGLE PLAY'DEN KALDIRILAN VİRÜSLÜ UYGULAMALAR
Android için Essential Horoscope - 100 bin indirme
PE Minecraft için 3D Skin Editor – 100 bin indirme
Logo Maker Pro - 100 bin indirme
Otomatik Tıklama Tekrarlayıcı - 10 bin indirme
Count Easy Kalori Hesaplayıcı - 10 bin indirme
Ses Seviyesi Artırıcı - 5 bin indirme
LetterLink – 1.000 indirme
Nümeroloji: Kişisel Horoskop & Sayı Tahminleri – 1.000 İndirme
Adım Tutucu: Kolay Adımsayar - 500 indirme
Uykunuzu Takip Edin - 500 indirme
Ses Seviyesi Yükseltici - 100 indirme
Astrolojik Navigatör: Günlük Burç & Tarot - 100 indirme
Evrensel Hesap Makinesi - 100 indirme
McAfee araştırmacıları, Xamalicious’un Xamarin açık kaynaklı mobil uygulama platformu üzerine inşa edilmiş zararlı bir yazılım olduğunu açıkladı. Xamalocious'un bulaştığı uygulamalar, erişim ayrıcalıkları kazanmak için sosyal mühendislik taktiklerini kullanıyor ve bu noktada cihaz, kullanıcının haberi olmadan bir komuta ve kontrol sunucusuyla iletişim kurmaya başlıyor.
Bu sunucu daha sonra telefona cihazın tam kontrolünü ele geçirebilen ve kullanıcının izni olmadan finansal olarak motive edilmiş diğer eylemlerin yanı sıra reklamlara tıklama, uygulama yükleme gibi potansiyel olarak hileli eylemler gerçekleştirebilen ikinci bir yük indiriyor.