Günboyu girilememişti: Sahibinden yeniden aktif oldu

Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Sahibinden.com, geçtiğimiz günlerde yaşanan erişim sorununun ardından normale döndüğünü duyurdu. Firmanın alan adı hizmet sağlayıcı firmayla yaşadığı teknik sorun, gerekli çalışmaların tamamlanmasıyla çözüme kavuştu.

Sahibinden.com'un dün gece yarısından itibaren yaşanan erişim sorununa dair yapılan açıklamada, "Alan adı hizmeti sağlayan firma ile gerekli çalışmalar tamamlanmış ve platformumuza erişim normale dönmüştür" ifadelerine yer verildi. Bu gelişme, platformun kullanıcıları ve işletme sahipleri arasında yaşanan endişeleri sonlandırdı.





Firma, erişim sorunu yaşandığı dönemde ilk açıklamasında, "Teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışması devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır" demişti. Ancak son açıklama ile sorunun çözüldüğü ve normalleşme sürecinin tamamlandığı belirtildi.

Sosyal medyada, Sahibinden.com'un alan adının başkası tarafından alındığı yönünde spekülasyonlar yapılmasının ardından yapılan ikinci açıklamada ise şirket, alan adının başka bir tarafından alınmadığını vurguladı. Bu doğrultuda, platformun erişim sorununun teknik bir süreçle çözüldüğü ve kullanıcıların hizmete kesintisiz bir şekilde devam edebileceği belirtildi.