Instagram'a girenler neye uğradığını şaşıracak! Tamamen kaldırılıyor

Meta şirketi, Türkiye’deki kullanıcılarını etkileyen önemli bir duyuru yaptı. Rekabet Kurulu’nun aldığı geçici tedbir kararına istinaden, Meta’nın sahip olduğu Threads sosyal medya platformu, 29 Nisan tarihinden itibaren Türkiye’de geçici bir süreyle hizmet veremeyecek. Bu karar, şirketin diğer popüler platformları Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın işleyişini etkilemeyecek.

Meta, bu durumun Türkiye’deki Threads kullanıcıları için oluşturabileceği olumsuzlukları en düşük seviyeye indirebilmek adına gerekli önlemleri aldığını belirtti. Ayrıca, şirketin Rekabet Kurulu’nun kararına karşı temyiz sürecini başlattığı ve bu sürecin sonuçlarını beklediği ifade edildi.

Threads uygulamasının Türkiye’deki geçici durdurulması, özellikle bu platform üzerinden etkileşimde bulunan topluluklar için hayal kırıklığı yaratabilir.





Meta, kullanıcıların karşılaşabileceği zorlukları minimize etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü ve bu süreçte kullanıcıların sabrını ve anlayışını talep ettiğini vurguladı ve şu ifadelere yer verdi:

" Türk Rekabet Kurumu’nun geçici tedbir kararı kapsamında, 29 Nisan Pazartesi gününden itibaren Threads’i Türkiye’de geçici olarak durduracağız. Türkiye’de topluluklarıyla Threads’de etkileşim kuranlar için bu kararın son derece üzücü olacağının farkındayız. Oluşabilecek aksaklıkları en aza indirmek için gerekli adımları atıyoruz. Türkiye’de Threads’i kullanan herkes, 29 Nisan’dan önce Threads uygulamasında bu karar hakkında bilgilendirilecek. Türkiye’de Threads’i kullananlar Threads profillerini silmeden dondurabilecek ya da profillerini tamamen silebilecek. Threads tekrar Türkiye’ye döndüğü takdirde, profilini dondurmayı seçen kişilerin gönderileri ve başkalarının gönderileriyle olan etkileşimleri tekrar görünür olacak. Profillerini donduran kişiler diledikleri zaman Bilgilerini İndir aracı üzerinden gönderilerini indirebilecek ve mevcut içeriklerini muhafaza edebilecek. Bunu Rekabet Kurumu’nun geçici tedbir kararı nedeniyle yapıyoruz.

Rekabet Kurumu, yakınlarda Threads ile Instagram arasında veri paylaşımını yasaklayan bir geçici tedbir kararı yayınladı. Bu geçici tedbir kararına katılmamakla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm hukuki şartlarına uyduğumuza inanıyoruz ve bu karara itiraz edeceğiz. Rekabet Kurumu’nun geçici tedbir kararı, bize Türkiye’de Threads’i geçici olarak durdurmak dışında hiçbir seçenek bırakmıyor. Rekabet Kurumu ile yapıcı bir şekilde iletişim kurmaya devam edeceğiz ve Threads’i Türkiye’deki insanlara mümkün olan en kısa sürede tekrar sunmayı umuyoruz."

