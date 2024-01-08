Kullanıcılarla konuşup sağlık kontrolü yapabilen yapay zekâ destekli ayna geliştirildi!

Baracoda adlı bir şirket, zihinsel sağlık ve stres yönetimi konusunda kullanıcılarla konuşabilen yapay zekâ destekli akıllı bir ayna olan BMind'ı tanıttı.

Kullanıcılarla konuşup sağlık kontrolü yapabilen yapay zekâ destekli ayna geliştirildi!
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Sağlık teknolojisi şirketi Baracoda'nın akıllı aynası geçen yıl hangi ürünleri kullanmanız ve cildinize nasıl bakmanız gerektiğini söyleyen bir cilt bakım analizi özelliğiyle piyasaya sürülmüştü. Şimdi ise check-in ve farkındalık rutinlerinin yanı sıra, bir yapay zekâ sesli asistanı da ekliyor. Bu sayede, nasıl hissettiğinizi sorarak sağlık kontrollerinizi yapabiliyor.

Ayna ile sesin yanı sıra el hareketleriyle de etkileşime girilebiliyor. Sağlık kontrolü yapabilen bu akıllı ayna, nasıl hissettiğinizi soruyor ve meditasyon yapmanızı isteyebiliyor. Bu meditasyonda gözlerinizi kapatmanızı, sizi mutlu eden bir anı düşünmenizi ve sonra derin nefes almanızı isteyebiliyor.

Bunun, BMind'ın ruh halinize göre olumlamalar ve nefes çalışması içeren rehberli meditasyonunun bir örneği olduğu belirtiliyor.

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GİZLİLİĞE ÖNEM VERİYOR

Kullanıcılar, diğer yapay zekâ asistanlarında olduğu gibi, aynaya hava durumu gibi hemen her şeyi sorabiliyor. Ayrıca, birçok yapay zekâlı sesli asistanın aksine, Baracoda'nın tescilli işletim sistemi CareOS, gizliliği çok ciddiye alıyor.

Ürün müdürü Huong Le Dieu, "Banyonuza yerleştirebilirsiniz. Bu kapsamda, veri paylaşımı konusunda son derece dikkatli davranıyoruz. İnternete yalnızca kullanıcı istediğinde bağlanıyoruz” dedi.

Fakat akıllı ayna doğrudan Baracoda üzerinden satın alınamıyor. Bir B2B işletmesi olarak, doğrudan ayna üreticileriyle ortaklık kuruyor. Ancak bu, teknolojisinin yakın zamanda akıllı ev markalarının aynalarında ortaya çıkacağı anlamına da gelebileceği belirtiliyor.

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