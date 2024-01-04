Instagram’daki yeni bir trend yüzünden bilgileriniz hacker’ların eline geçmiş olabilir!

Kimi Instagram kullanıcıları, 2023'ün son birkaç gününü takipçilerinin kendilerini daha iyi tanımaları konusunda bazı trendlere ayak uydurarak geçirdi. Ancak bir siber güvenlik uzmanına göre, bunun bilgisayar korsanlarının kullanıcıların bilgilerine erişmesine yardımcı oluyor.

Her şey, insanların Instagram'da yanıtladıkları, boyları ve doğum tarihleri gibi kişisel bilgilerini ve en sevdikleri yemek ve fobiler de dahil olmak üzere güçlü hissettikleri şeyler hakkında çeşitli ayrıntıları özgürce verdikleri 11 sorudan oluşan popüler bir şablonla başladı.

Her ne kadar benzer şablonlar sosyal medyanın ortaya çıkışından bu yana farklı platformlarda dolaşımda olsa da, bu trend aralık ayının sonlarında oldukça ilgi gördü.

Çoğu kullanıcı, yanıtlarını 24 saat sonra kaybolan Instagram hikâyelerinde yayınlıyor gibi göründüğünden, son yinelemenin sayısı yaygın olduğu bilinmiyor. Ancak son haftalarda birçok kişi cevaplarını TikTok'a da "Beni tanıyın" başlığıyla yeniden paylaştı.

Ancak bir içerik üretici, insanları bundan kaçınmaları konusunda uyarı yaptı ve bu akıma katılmanın öngörülemeyen sonuçları olabileceğini öne sürdü.

LinkedIn profilinde Chicago merkezli Deloitte'da siber ve stratejik risk analisti olduğu belirtilen Eliana Shiloh, 23 Aralık'ta trendle ilgili bir TikTok videosu yayınladı.

Shiloh, söz konusu videoda, "Yalan söylemeyeceğim, neredeyse bunun kurbanı oluyordum. Kelimenin tam anlamıyla soruları yanıtlamaya başladım ve sonra 'Dur bir dakika' dedim" dedi.

Söz konusu soruları kişisel hesaplarına eklediği bazı güvenlik sorularıyla eşleştiğini düşündüğünü açıkladı ve hacker’ların bu sayede kullanıcıların bilgilerini ele geçirebileceğini söyledi.





SHİLOH’UN İDDİALARI DOĞRU MU?

Shiloh, "Eğer o trende ayak uydurduysan, hemen sil onu. Ondan bir an önce kurtulun. Tüm bilgileri internetten kaldırın" dedi.

Shiloh’un videosu 1,6 milyon kez izlendi ancak yorumlarda Shiloh’a favori rengini yazmanın hacker’lara kişisel bilgi sağlamayacağına ve bu nedenle bu düşüncenin mantıksız olduğuna ilişkin birçok eleştiri geldi. Çok sayıda izleyici de şablondaki soruların tipik güvenlik sorularıyla örtüşmediğini söyleyerek Shiloh’un iddialarına itiraz etti.

Aslında, çoğu insanın güvenlik sorularına sahip olması pek olası değil. Ulusal Siber Güvenlik İttifakı İcra Direktörü Lisa Plaggemier, Business Insider'a yaptığı açıklamada, bir kullanıcı şifresini unuttuğunda bir hesaba yeniden erişim sağlamanın bir yolu olarak kişisel sorular sisteminin neredeyse modası geçmiş olduğunu söyledi. Çoğu şirketin, anlık bildirimler ya da kullanıcılara mesaj veya e-posta yoluyla gönderilen kodlar gibi daha güvenli çok faktörlü kimlik doğrulama biçimlerine geçtiğini söyledi.

Bu nedenle, Shiloh’un iddiaları kafa karıştırsa da uzmanlar sosyal medyada trend olan her paylaşımda kullanıcıların kişisel bilgilerini vermemesi gerektiği konusunda uyardı.