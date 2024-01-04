Instagram fenomeni olmak bu kadar kolay! Sizi herkesin karşısına çıkaracak tüyoyu veriyoruz

Son dönemlerin popüler sosyal medya uygulaması olan İnstagram'da etkileşimin nasıl artılabileceği araştırılmaya başlandı. Bazı tekniklere göre hareket edilmesi gerektiği öneriliyor. İnstagram'da fenomen olmak için uygulanması gereken o taktikler haberimizde.



İNSTAGRAM ETKİLEŞİM ARTIRMA

Paylaşım yapılan saatler doğru seçilmelidir.

Kaliteli içerikler üretmek

Instagram özelliklerini kullanmak

Farklı içerik formatlarını kullanmak

Düzenli paylaşımlar yapmak

Takipçilerle iletişim içerisinde olmak

Açıklama metinlerini iyi düzenleme



İnstagram kullanıcı olanlar etkileşimi artırmaya önem gösterirken 5 kişiden 3 kişi mutlaka sosyal medya ağını aktif kullanıyordur. Önemli olan hesabın doğru olarak kullanılmasıdır. Fakat geri dönüşler çok başarılı olduğunda fenomen olma yolunda ilerlediğiniz aşikardır.



İNSTAGRAM ÖZELİKLERİ KULLANILMALI MIDIR?

İsntagram üzerinden sık sık güncelleme gelirken yeniiklerden haberdar olunması için kullanıcılar düzenlemeler yapmaktadır. İnstagram güncellenen durumlarda incelenmesi önerilir. Kullanıcılar paylaşımlarını yaparken özellikle güncelleme sonrasında dikkat etmesi gerekir. Etkileşimlerin artış göstermesi için instagram özelliklerinin büyük önemi vardır.



İNSTAGRAM ETKİLEŞİMLERİN SAATİ

İnstagramda etkileşimin en sık görüldüğü saatlerde aktif olmak önemlidir. Etkileşim saatleri, kullanıcıların uygulamı en çok kullandığı saatleri gösterir. Gün içerisinde çok kısa sürede olsa instagram'a giriş yapılır. İnstagramın etkileşiminin en sık olduğu zaman aralığı hafta içi 6-17 arası

hafta içi gece 2-19 arası olurken hafta sonu ise 11-12 20-21 saatleri arasında instagram'da yoğun vakit geçiriliyor.



İNSTAGRAM İÇERİK SEÇİMLERİ

İnstagram etkileşimlerinin etkilenmesine neden olurken sık sık aynı paylaşımları yapmak kullanıcıların sıkılmasına yol açar. İçerik seçimlerini güncel tutulması önerilirken İnstagram paylaşımlarında yiyecek, içecek, kozmetik, teknoloji, genel eğlence konularıyla alakası olması gerekir.

Yiyecek paylaşımları cuma 12 sonrası, eğlence salı ve perşembe 12-15 saatleri aralığında yapılması etkileşimi artırmaktadır.

