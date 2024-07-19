Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

iPhone 12'ye okkalı indirim geldi! Android kullanan bile almaya gidecek

Apple'ın iki yıl önce piyasaya sürdüğü iPhone 12, hala güncelliğini koruyan ve ülkemizde en çok satan iPhone modelleri arasında yer alan bir cihaz. Fiyatı, yeni modeller olan iPhone 14 ve iPhone 15'e göre oldukça uygun seviyelerde bulunuyor.

Yayın Tarihi: 19.07.2024 17:50
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 17:50
iPhone 12'ye okkalı indirim geldi! Android kullanan bile almaya gidecek

iPhone 12'nin makul fiyatının üzerine bir de indirim günlerindeki fırsatlar eklenince, bu modelin fiyatı hiç olmadığı kadar ucuzladı. Piyasada hala sıfır iPhone 12 bulmak mümkün ve bu telefon, indirim yarışındaki e-ticaret sitelerinde oldukça uygun fiyatlardan satılıyor. Talebin yüksek olması nedeniyle stoklar da sürekli yenileniyor.

iPhone 12

HERKES İPHONE'A GEÇSİN: BÜYÜK İNDİRİMLER

iPhone 12'nin şu anki indirimli fiyatı, orta seviye bir Android telefonun fiyatına denk geliyor. Bu durumda, iPhone'a geçmeyi düşünenler için büyük bir fırsat ortaya çıkıyor. 

Yüksek meblağlar ödemeden iOS ekosistemine adım atmak isteyenler için bu indirimler oldukça cazip.

İLGİLİ HABERLER

Promosyonda rekor kırıldı! 33.000 TL ceplere yakışacak

Ziraat Bankası'nda vadeli/vadesiz hesabı olana 20.000 TL! 48 saat içinde başvuru şartı var

Emekliler bunun için artık para ödemeyecek! Ücretsiz olduğunu duyan akın ediyor

Ankaralılar koşa koşa gidiyor! 6 noktada tamamen ücretsiz verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Citroen yeni aracıyla ilgiyi üzerine topladı! Genişliğiyle kamp severlerin gözdesi olacak
2
WhatsApp kullanıcıları neye uğradığını şaşıracak! Artık resmen böyle görünecek
3
WhatsApp'ın yeni özelliği ağızları açık bıraktı! Güncelleyenler neye uğradığını şaşıracak
4
Yakıt cimrisi araçlar belli oldu! Bu otomobiller neredeyse hiç yakıt harcamıyor
5
Bilinmeyen numara kabusuna son! Bir dönem tarihe karışıyor
6
Arabanızın ömrünü uzatacak kritik tüyo! Bu detayı pek bilen yok
7
Iphone'un sevilen özelliği Android'e geliyor! Kullanıcılar çok sevinecek

TÜVTÜRK’e gidenler dikkat! O ücretler iade edilecek

iPhone 12'ye okkalı indirim geldi! Android kullanan bile almaya gidecek

Ankaralılar koşa koşa gidiyor! 6 noktada tamamen ücretsiz verilecek

Okullar açılmadan taze burs müjdesi geldi! 9 ay boyunca 4 bin lira ödenecek

Promosyonda rekor kırıldı! 33.000 TL ceplere yakışacak

İstanbullulara müjdeli haber verildi! O kişilere toplu taşıma ücretsiz oldu

Emekliler bunun için artık para ödemeyecek! Ücretsiz olduğunu duyan akın ediyor

Bakanlıktan muhteşem haber! Çocuklara milyonluk destek için hemen IBAN'a bakın

Ziraat Bankası'nda vadeli/vadesiz hesabı olana 20.000 TL! 48 saat içinde başvuru şartı var

Emekli maaşı alan tüm emekliler yararlanacak! Bir sefere mahsus 10.000 TL alabilecekler

3.000 TL'ye arsa alarak prefabrik kondurmanın yolu açıldı! Milli Emlak KDV'yi ortadan kaldırıyor

KPSS puanı 60-65-70 olana başvurular açıldı! Mülakatsız kamu personeli alımı yapılacak