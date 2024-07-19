iPhone 12'ye okkalı indirim geldi! Android kullanan bile almaya gidecek

iPhone 12'nin makul fiyatının üzerine bir de indirim günlerindeki fırsatlar eklenince, bu modelin fiyatı hiç olmadığı kadar ucuzladı. Piyasada hala sıfır iPhone 12 bulmak mümkün ve bu telefon, indirim yarışındaki e-ticaret sitelerinde oldukça uygun fiyatlardan satılıyor. Talebin yüksek olması nedeniyle stoklar da sürekli yenileniyor.





HERKES İPHONE'A GEÇSİN: BÜYÜK İNDİRİMLER

iPhone 12'nin şu anki indirimli fiyatı, orta seviye bir Android telefonun fiyatına denk geliyor. Bu durumda, iPhone'a geçmeyi düşünenler için büyük bir fırsat ortaya çıkıyor.

Yüksek meblağlar ödemeden iOS ekosistemine adım atmak isteyenler için bu indirimler oldukça cazip.