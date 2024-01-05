iPhone kullananlar aman dikkat! Bunu asla yapmayın: Bakanlık düğmeye bastı

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), Apple'ın popüler işletim sistemi iOS'ta ortaya çıkan kritik bir güvenlik açığına dikkat çekiyor. Milyonlarca iPhone ve iPad kullanıcısını etkileyen bu tehdit, cihazların tam kontrolünü ele geçirebilme ve kullanıcı verilerinin risk altında olma ihtimalini içeriyor.



Bakan Yardımcısı Açıklama Yaptı: Soruşturma Başlatıldı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, USOM'un tespit ettiği açığın ciddiyetine vurgu yaparak, Apple'dan resmi bir açıklama talep edildiğini ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından soruşturmanın başlatıldığını belirtti.

iOS Kullanıcılarına Öneriler: Güvenlik Önlemleri

Bakan Yardımcısı Sayan, iOS kullanıcılarına şu önlemleri alarak güvenliklerini artırmalarını önerdi:



İşletim Sistemi Güncellemesi: iOS'u en güncel sürüme yükseltin.

iOS'u en güncel sürüme yükseltin. iMessage ve FaceTime Ayarları: Ayarları kontrol edin ve geçici süre devre dışı bırakın.

Ayarları kontrol edin ve geçici süre devre dışı bırakın. Güçlü Parolalar: Güçlü parolalar kullanarak hesap güvenliğinizi sağlayın ve düzenli olarak parolalarınızı güncelleyin.

Güçlü parolalar kullanarak hesap güvenliğinizi sağlayın ve düzenli olarak parolalarınızı güncelleyin. Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama: Çok faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin.

Çok faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin. Şüpheli Mesajlara Dikkat: Tanımadığınız veya şüpheli bulduğunuz mesajlara özel bir dikkat gösterin.

Güvenilir Kaynaklardan Uygulama İndirme: Uygulamaları indirirken güvenilir kaynakları tercih edin, şüpheli kaynaklardan uzak durun.