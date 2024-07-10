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Iphone kullanıcıları dikkat! Sahte sms ile kimlik avı dolandırıcılığı yapıyorlar...

Symantec güvenlik yazılım şirketi, son raporunda iPhone kullanıcılarını hedef alan yeni bir SMS kimlik avı dolandırıcılığı tespit etti. Bu kampanya, sahte iCloud güncellemeleri bahanesiyle kullanıcıları kandırmayı amaçlıyor.

Yayın Tarihi: 10.07.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 13:04
Iphone kullanıcıları dikkat! Sahte sms ile kimlik avı dolandırıcılığı yapıyorlar...

Symantec'in tespit ettiği yeni bir siber dolandırıcılık kampanyası, iPhone kullanıcılarının Apple kimliklerini hedef alıyor. Dolandırıcılar, kullanıcıları acil bir iCloud güncellemesi veya doğrulaması gerektiği bahanesiyle sahte SMS'lerle kandırmaya çalışıyorlar.

SAHTE SMS'LER İLE KULLANICILARI YÖNLENDİRİYORLAR

Dolandırıcılar, resmi Apple iletişimlerini taklit eden detaylı metin mesajlarıyla kullanıcıların dikkatini çekiyor. Bu mesajlar genellikle aciliyet hissi uyandırarak, kullanıcıları sahte bir iCloud giriş sayfasına yönlendiriyor. Burada, titizlikle tasarlanmış sahte bir web sitesi aracılığıyla kullanıcıların Apple Kimliklerini ve parolalarını çalmayı hedefliyorlar.

KULLANICILARA APPLE'IN ÖNERİLERİ

Apple, kullanıcılarını bu tür SMS'ler konusunda uyarıyor ve güvenliği sağlamak için CAPTCHA yerine Touch ID, Face ID veya altı haneli güvenlik kodları gibi güvenliği artırıcı yöntemleri kullanmalarını öneriyor.

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