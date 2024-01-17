Kaplıcalar Dünya’daki yaşamın başlangıcını hızlandırmış olabilir!

Yeni bir çalışma, sıcak su kaynaklarının milyarlarca yıl önce Dünya'daki yaşamın kökenleri için bir katalizör görevi görmüş olabileceğini öne sürdü. Nature Communications Earth & Environment dergisinde yer alan çalışma, ilkel sıcak su kaynaklarının, içlerinde bulunan anahtar moleküllerden yaşam üretilmesine yardımcı olabileceğini öne sürüyor.

Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için Newcastle Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, Dünya'da bilinen en eski yaşamın 3,5 milyar yıldan daha uzun bir süre önce jeolojik malzemelerden nasıl ortaya çıktığına baktılar. Bunu incelemek için, bikarbonat, hidrojen ve demir açısından zengin manyetiti bir kaplıca veya hidrotermal menfezde bulabileceğiniz aynı koşullar altında karıştırdılar.

Çalışma, ortaya çıkan reaksiyonun 18 karbon atomu uzunluğuna kadar kayda değer yağ asitleri de dahil olmak üzere bir organik molekül spektrumu yarattığını gösteriyor. Birleşik Krallık Doğal Çevre Araştırma Konseyi tarafından finanse edilen bu çalışma, yaşamın kökenlerinin bu ilkel kaynaklardan nasıl ortaya çıkmış olabileceğini anlamayı amaçlıyor.





YAŞAMIN KÖKENİNİN ANLAŞILMASI İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Araştırmacılar, aynı dikkate değer yağ asitlerinin, ilk hücre zarlarının oluşmasına yardımcı olan ve yaşamın antik kaynakların sıcak çorbasından ortaya çıkmasını sağlayan iplikler olabileceğini teorize ediyor. Ekip, bu özel çalışmanın Dünya'daki yaşamın kökenlerinin daha iyi anlaşılmasında önemli bir adım olduğunu söylüyor.

Öte yandan, bazı teorilere göre gezegenimizdeki yaşamın kökeni uzaydan, ilk günlerinde gezegenimizle etkileşime giren çeşitli asteroitlerden, kuyruklu yıldızlardan ve meteorlardan geldiği belirtiliyor. Bazı teoriler de yaşamın gezegenimizin kendisinde meydana gelen değişikliklerden evrimleştiği yönünde. Fakat bilim insanları, yaşamın Dünya’da nasıl başladığını daha iyi anlamamız için biraz daha zaman gerektiğini söylüyor.