Kocaeli'de 'Milli Yetkinlik Hamlesi - ELMAS' Çalıştayı: 13 Lise Savunmaya Hazırlanıyor

Kocaeli'de düzenlenen 'Milli Yetkinlik Hamlesi - ELMAS' çalıştayında 12 ilden 13 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi projeye dahil edildi; sanayi ve eğitim işbirliği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 21:14
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 21:14
Kocaeli'de 'Milli Yetkinlik Hamlesi - ELMAS' Çalıştayı: 13 Lise Savunmaya Hazırlanıyor

Kocaeli'de 'Milli Yetkinlik Hamlesi - ELMAS Programı' çalıştayı düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen "Milli Yetkinlik Hamlesi - ELMAS Programı" çalıştayı Kocaeli'de gerçekleştirildi.

Çalıştayda katılım ve proje kapsamı

Etkinlik, Dilovası ilçesindeki Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM) Konferans Salonu'nda yapıldı. Çalıştayda, 12 ilden 13 seçkin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile program sanayicilere tanıtıldı ve GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin de projeye dahil edildiği duyuruldu.

Karataş: Okullar, sanayi ve savunma birbirini tamamlayacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, çalıştayda yaptığı konuşmada, savunma sanayisi, Milli Eğitim Bakanlığı, okullar ve sanayi bölgelerinin birbirini tamamlamasıyla olumlu sonuçlar elde edileceğini vurguladı. Nihai hedeflerinin okullardan çıkan çocukların hemen hemen hepsinin savunma sanayisi içerisinde yer alması olduğunu belirten Karataş, şunları söyledi:

"Bu bölgedeki sanayicimizin beklentileri, şu andaki okulumuzun altyapısı ve öğrenci kalitesi ne seviyede gibi bölgeye ve okulumuza özel farklı özelleştirmemiz gereken noktalar da olacak. Daha okuldayken savunma sanayi firmalarımızın ihtiyaçlarını karşılayan küçük projeler yapabilmesi. Kararlıyız. Bu proje hayata geçecek. Ona hiç bir şüphemiz yok. Bu proje hem bölgemize hem de savunma sanayimize katkı sağlayacak. Burada en kritik şey sanayicilerimizin acil ihtiyacı olan teknik becerili arkadaşlar. Daha sonra gelecek teknolojilerine bu arkadaşlarımızı nasıl kazandırmaya çalışacağız."

Alpay: Eğitimle sektör talepleri entegre edilecek

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ercan Alpay, protokol aşamasında okulları belirlerken öncelikle savunma sanayisi sektörünün yoğun olduğu bölgelerdeki okulların seçildiğini ifade etti. Alpay programı yalnızca bir eğitim projesi değil, "Türkiye'nin geleceğine atılan cesur bir adım" olarak nitelendirdi ve ekledi:

"Sektörle olduğumuz bütün okullarımız aslında böyle çok kıymetli hale geldi. Sektörden o kadar çok güç alıyoruz ki bakanlık olarak bizim verdiğimiz desteğin yanında bu desteklerin olması gerekiyor. Program Milli Eğitim Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının işbirliğinin sonucudur. Öğrencilerimiz sektörün taleplerine göre yetiştirilecek ve böylece mezun olduklarında savunma sanayimizin temel taşlarından birisi haline geleceklerdir."

GEBKİM Başkanı Aracı: Gençler ekonomiye ve savunmaya güç katacak

GEBKİM Başkanı Vefa İbrahim Aracı da Türkiye'ye yatırım yapan sanayiciler olarak amaçlarının üretim gücünü artırmak ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak olduğunu söyledi. Aracı, programın önemine değinerek, "Özellikle kimya sektörü gibi stratejik alanlarda yetişen gençlerimiz, ekonomimiz kadar savunma sanayimiz başta olmak üzere birçok sektöre güç katacak." ifadelerini kullandı.

Çalıştayın sonunda Prof. Dr. Hakan Karataş ile Vefa İbrahim Aracı birbirlerine hediye takdim etti ve hatıra fotoğrafı çektirildi.

İLGİLİ HABERLER

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de 'Milli Yetkinlik Hamlesi - ELMAS' Çalıştayı: 13 Lise Savunmaya Hazırlanıyor
2
Elon Musk Tela Robotaxi müjdesini verdi
3
PlayStation Plus Mart ayı oyunları listesi açıklandı
4
Ay’a inen ilk özel yapım uzay aracı olması hedeflenen Odysseus'un yolculuğu başladı!
5
Akdeniz Üniversitesi'nden 23 Akademisyen 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2025' Listesinde
6
TEKNOFEST İstanbul Kapanışla Sona Erdi — Bayraktar'dan Gençlere Çağrı
7
TEKNOFEST İstanbul Final Günü: SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Gösteride

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası