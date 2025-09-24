Kocaeli'de 'Milli Yetkinlik Hamlesi - ELMAS' Çalıştayı: 13 Lise Savunmaya Hazırlanıyor

Kocaeli'de 'Milli Yetkinlik Hamlesi - ELMAS Programı' çalıştayı düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen "Milli Yetkinlik Hamlesi - ELMAS Programı" çalıştayı Kocaeli'de gerçekleştirildi.

Çalıştayda katılım ve proje kapsamı

Etkinlik, Dilovası ilçesindeki Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM) Konferans Salonu'nda yapıldı. Çalıştayda, 12 ilden 13 seçkin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile program sanayicilere tanıtıldı ve GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin de projeye dahil edildiği duyuruldu.

Karataş: Okullar, sanayi ve savunma birbirini tamamlayacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, çalıştayda yaptığı konuşmada, savunma sanayisi, Milli Eğitim Bakanlığı, okullar ve sanayi bölgelerinin birbirini tamamlamasıyla olumlu sonuçlar elde edileceğini vurguladı. Nihai hedeflerinin okullardan çıkan çocukların hemen hemen hepsinin savunma sanayisi içerisinde yer alması olduğunu belirten Karataş, şunları söyledi:

"Bu bölgedeki sanayicimizin beklentileri, şu andaki okulumuzun altyapısı ve öğrenci kalitesi ne seviyede gibi bölgeye ve okulumuza özel farklı özelleştirmemiz gereken noktalar da olacak. Daha okuldayken savunma sanayi firmalarımızın ihtiyaçlarını karşılayan küçük projeler yapabilmesi. Kararlıyız. Bu proje hayata geçecek. Ona hiç bir şüphemiz yok. Bu proje hem bölgemize hem de savunma sanayimize katkı sağlayacak. Burada en kritik şey sanayicilerimizin acil ihtiyacı olan teknik becerili arkadaşlar. Daha sonra gelecek teknolojilerine bu arkadaşlarımızı nasıl kazandırmaya çalışacağız."

Alpay: Eğitimle sektör talepleri entegre edilecek

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ercan Alpay, protokol aşamasında okulları belirlerken öncelikle savunma sanayisi sektörünün yoğun olduğu bölgelerdeki okulların seçildiğini ifade etti. Alpay programı yalnızca bir eğitim projesi değil, "Türkiye'nin geleceğine atılan cesur bir adım" olarak nitelendirdi ve ekledi:

"Sektörle olduğumuz bütün okullarımız aslında böyle çok kıymetli hale geldi. Sektörden o kadar çok güç alıyoruz ki bakanlık olarak bizim verdiğimiz desteğin yanında bu desteklerin olması gerekiyor. Program Milli Eğitim Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının işbirliğinin sonucudur. Öğrencilerimiz sektörün taleplerine göre yetiştirilecek ve böylece mezun olduklarında savunma sanayimizin temel taşlarından birisi haline geleceklerdir."

GEBKİM Başkanı Aracı: Gençler ekonomiye ve savunmaya güç katacak

GEBKİM Başkanı Vefa İbrahim Aracı da Türkiye'ye yatırım yapan sanayiciler olarak amaçlarının üretim gücünü artırmak ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak olduğunu söyledi. Aracı, programın önemine değinerek, "Özellikle kimya sektörü gibi stratejik alanlarda yetişen gençlerimiz, ekonomimiz kadar savunma sanayimiz başta olmak üzere birçok sektöre güç katacak." ifadelerini kullandı.

Çalıştayın sonunda Prof. Dr. Hakan Karataş ile Vefa İbrahim Aracı birbirlerine hediye takdim etti ve hatıra fotoğrafı çektirildi.