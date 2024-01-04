LG, OLED TV'lerde üst düzey kalite için yapay zekâ kullanacak!

LG, en yeni TV'lerinde ciddi bir kalite artışı sağlamak için yapay zekâ destekli bir işlemci kullanacağını duyurdu. LG yeni Alpha 11 işlemcisini ilk etapta G4 ve M4 olmak üzere iki sette kullanacak.

Bir basın açıklamasında yeni işlemcinin 4 kat daha yüksek yapay zekâ performansına sahip olacağı ve bunun da grafik performansında yüzde 70'lik bir iyileşme ve yüzde 30 daha hızlı işlem hızı sağlayacağı belirtildi.

Peki, bu ne anlama geliyor? Arka planları keskinleştirmek için LG'nin "hassas piksel düzeyinde analiz" dediği işlemle başlıyor. Şirket, işlemcinin sık kullanılan tonları analiz etmek ve içerik oluşturucuların amaçladığı ruh hallerine ve duygusal unsurlara uyacak şekilde renkleri iyileştirmek için yapay zekâyı kullanacağını söyledi.





3D GÖRÜNÜM OLUŞTURACAK

Kısacası, TV'niz bir dizi veya filmin yaratıcısının aklında ne olduğunu anlayabilecek ve görüntüyü buna göre ayarlayabilecek.

İşlemci, ayrıca Dinamik Ton Eşleme olarak bilinen bir yöntemle ışığın bir sahneye nereden girdiğini analiz ederek kontrastta ince ayar yapacak ve neredeyse 3D bir görünüm yaratacak.

Yeni yapay zekâ özelliklerinin, eğer sadelikten yanaysanız devre dışı bırakılabileceğini, ancak muhtemelen varsayılan olarak açık olacağını belirtmek gerekiyor. LG’nin bu yeni teknoloji TV’leri önümüzdeki hafta düzenlenecek olan CES'te sergilenecek.