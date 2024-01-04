LG şu ana kadarki en hızlı OLED oyun ekranını üretti!

Başka firmalara ekran üretimini ve satışını gerçekleştiren LG Display, yakın zamanda üst düzey oyun ekranlarında görülebilecek yeni bir OLED monitörü tanıttı. 27 inçlik bu 1440p monitör, 0,03 ms'lik hızlı tepki süresini 480 Hz yenileme hızıyla birleştirerek şu ana kadarki en hızlı OLED ekran olma özelliğine sahip. Şirketin yeni monitörü, geçtiğimiz ay tanıttığı 32 inç OLED "Dual-Hz" oyun ekranı 32GS95UE’den bile daha üst düzey olmasıyla dikkat çekiyor. Bu ekran da benzer biçimde 480Hz'e kadar yenileme hızı sağlarken, bu hızdan faydalanmak amacıyla ekranı 1080p'ye düşürmek gerekiyor.

Bu ayrıca şirketi, Samsung'un ekran kolunca yakın zamanda paylaşılan, daha düşük 360Hz yenileme hızı ve 1440p çözünürlük sağlayan monitörler rekabet etmesini sağlıyor. Güney Kore devi, yeni 27 inç Odyssey OLED G6 oyun ekranı konusunda bu paneli çoktan kabullendi ve görünüşe göre MSI ve Dell de gelecek ekranlarında bu paneli kullanabilir.





MİNİMUM MAVİ IŞIK SEVİYESİNİ YAYIYOR

LG Display, panelin daha kalitelli parlaklık ve daha geniş görüş açıları sunması beklenen bir özellik olan şirketin META Teknolojisiyle beraber geldiğini ifade ediyor. Şirket, aynı zamanda piyasadaki minimum mavi ışık seviyesini yaydığını öne sürüyor. Herhangi bir oyun firmasının LG Display'in yeni panelini kabullenip kabullenmeyeceğini bilmek için halen çok erken. LG Display, 27 inç OLED 480Hz panelini 2024’ün ilk yarısında piyasaya çıkarmayı hedefliyor ve CES 2024 sırasında 27 ila 45 inç arasında farklılık gösteren OLED oyun monitörlerinin tam serisini gösterecek.

En büyük 2 ekran üretici firmanın yüksek yenileme hızlarına öncelik sağlayan OLED paneller üretmesi, yakın zamanda bu teknolojiyi benimseyen çok daha fazla oyun paneli olacağının bir işareti olarak görülüyor.