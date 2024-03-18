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Linkedln oyun sektörüne adım atıyor

LinkedIn, dijital dünyada yeni bir atılıma hazırlanıyor! Microsoft'un sahibi olduğu sosyal medya platformu, kullanıcı kitlesini genişletmek amacıyla oyun dünyasına adım atıyor. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 18.03.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 13:18
Linkedln oyun sektörüne adım atıyor

Elon Musk'un liderliğindeki X (Twitter), süper uygulama haline dönüştürme planının bir parçası olarak iş ilanı özelliğini aktif hale getirdiğini duyurdu. Bu adım, platformun işlevselliğini artırmayı ve kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor. Öte yandan, Microsoft'un sahibi olduğu LinkedIn ise daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmak için yeni bir hamle yapıyor. 

LinkedIn, profesyonel ağ oluşturmayı ve bilgi paylaşımını amaçlayan platformunun yanı sıra kullanıcıların platformda daha fazla zaman geçirmelerini sağlamak için oyun özelliğini test etmeye başladı. LinkedIn'in yeni bir oyun deneyimi üzerinde çalıştığı 

Elon Musk'un liderliğindeki X (Twitter), süper uygulama haline dönüştürme planının bir parçası olarak iş ilanı özelliğini aktif hale getirdiğini duyurdu. Bu adım, platformun işlevselliğini artırmayı ve kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor. Öte yand

TechCrunch tarafından doğrulandı. Bu yeni özellik, Wordle gibi basit oyunların viral başarılarından ve milyonlarca oyuncuya ulaşmasından ilham alınarak geliştiriliyor.

İlk olarak "Queens", "Inference" ve "Crossclimb" adlı oyunlarla başlayacak olan yeni özelliğin ilerleyen zamanlarda yüzlerce oyuna ev sahipliği yapması bekleniyor. LinkedIn'deki tersine mühendisler, platformda oyunlarla ilgili ipuçlarını keşfetmeyi başardılar.

Araştırmacı Nima Owji, LinkedIn'in denediği bir fikrin, oyuncuların puanlarının iş yerlerine göre düzenlenmesi ve şirketlerin bu puanlara göre sıralanması olduğunu belirtti. LinkedIn yetkilisi ise oyun üzerinde çalıştıklarını doğruladı ancak henüz bir lansman tarihi olmadığını ifade etti.

LinkedIn sözcüsü konuyla ilgili açıklama yaparak, "Biraz eğlence ekleyerek ilişkileri derinleştirmek ve umarım sohbet fırsatlarını tetiklemek için LinkedIn deneyimine bulmaca tabanlı oyunlar eklemeye çalışıyoruz. Bizi takip etmeye devam edin!" dedi. 

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