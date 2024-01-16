Microsoft ücretli abonelik karşılığında kişisel bir yapay zekâ arkadaşı sunuyor!

Copilot bir açıdan Microsoft'un Word, Excel, PowerPoint, Outlook ve Teams gibi uygulama paketlerine entegre edilmiş bir yapay zekâ aracı olarak biliniyor. Kullanıcıların bu uygulamalarla çalışırken üretkenliği artırmalarına yardımcı olmak için son derece akıllı bir asistan gibi davranmayı amaçlıyor.

OpenAI'nin ChatGPT'sinin lansmanından bu yana ivme kazanan Copilot gibi yapay zekâ aracıları kavramı, üretken yapay zekâ deneyimini yalnızca bir sohbet robotuyla etkileşimin ötesine taşımayı hedefliyor.

Fikir, yapay zekânın kişisel hedeflerinizi, alışkanlıklarınızı ve ihtiyaçlarınızı çok daha ayrıntılı bir şekilde anlayarak daha iyi destek sunmasına dayanıyor. Ya da Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın bir zamanlar söylediği gibi, "sizi merkez alan tek bir birleşik deneyim" oluşturuyor.





AYDA 20 DOLAR

Bireylerin Copilot Pro aboneliği için ayda 20 dolar ödemesi gerekecek. Daha önce 300'den fazla kullanıcısı olan işletmelere sunulan aylık 30 dolarlık abonelik artık daha küçük işletmelere de açık olacak.

Microsoft'un arama ve yapay zekâ pazarlama şefi Divya Kumar, yaptığı açıklamada en iyi yapay zekâ modellerine öncelikli erişim sağlamak için abonelik sistemini tercih ettiklerini söyledi.

Kumar'a göre bu, ister iş ister kişisel projeleri için olsun, daha hızlı performans ve daha iyi tasarım veya entegrasyon yetenekleri isteyen yaratıcılar, araştırmacılar ve programcılar için önemli.

Bu, aynı zamanda yapay zekânın geleceğinin farklılaştığının da bir işareti. Teorik olarak daha doğru, "halüsinasyonlara" daha az eğilimli ve daha hızlı yanıt veren yapay zekâ giderek daha pahalıya mal olacak.