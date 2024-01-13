NASA ve Lockheed'in X-59 'sessiz süpersonik' jeti kullanıma sunuluyor!

X-59, 2018 yılında NASA'dan alınan 248 milyon dolarlık hibenin ardından Lockheed Martin Skunk Works'te yıllardır geliştiriliyordu. Bu, NASA'nın havacılıkta hız, verimlilik veya boyut açısından cesur adımlar atmak için finanse etmeyi amaçladığı birçok araştırma programından sadece ilkiydi.

Uçak şimdiye kadar sadece hangarda çeşitli söküm aşamalarında görülmüştü. Bugün ise ilk kez pistte halkın gözü önüne çıktı.





SONİK PATLAMA OLMADAN SES HIZININ AŞILMASI AMAÇLANIYOR

Lockheed Martin, yaptığı açıklamada, "Sadece birkaç yıl içinde iddialı bir konseptten gerçeğe dönüştük. NASA'nın X-59'u seyahat şeklimizi değiştirmeye yardımcı olacak ve bizi çok daha kısa sürede birbirimize yakınlaştıracak" dedi.

X-59 ile amacın bir uçağın sonik patlama olmadan ses hızından daha hızlı uçabileceğini göstermek olduğu belirtiliyor. Atmosferde büyük bir hızla hareket eden büyük bir cismin etkisini tamamen azaltmak imkânsız olsa da, ekip patlamayı insanlar, altyapı ve vahşi yaşam için daha az yıkıcı olan "sonik bir gümbürtüye" indirgemeyi amaçlıyor.

NASA'dan Bob Pearce, "Kara üzerinde sessiz ticari süpersonik seyahatin mümkün olduğunu göstererek, ABD şirketleri için yeni ticari pazarlar açmayı ve dünyanın dört bir yanındaki yolculara fayda sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.