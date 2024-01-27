Netflix’ten Apple Vision Pro açıklaması: ‘Zaman ayırmayı değmez’

Netflix eş CEO'su Greg Peters, Stratechery'nin "Daily Update" podcast'inde yaptığı bir röportajda, Apple'ın yeni Vision Pro kulaklığı için özel bir uygulama başlatmama kararının herhangi bir isteksizlik ya da arzu eksikliği olmadığını söyledi. Aksine, yayın devi, 3 bin 500 dolarlık karma gerçeklik cihazı için bir uygulama entegre etmenin bu noktada kaynaklara değmeyeceği sonucuna vardı.

Peters, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gerçekten getirisi olmayan yerlere yatırım yapmadığımızdan emin olmak konusunda dikkatli olmalıyız. Vision Pro ile işlerin nereye gideceğini göreceğimizi söyleyebilirim” dedi.

CEO, Netflix'in ana kitlesinin Vision Pro'daki özel bir uygulamadan önemli ölçüde fayda sağlamayacağı sonucuna vardığını söyledi. Bunun yerine Apple'ın yeni kulaklığının kullanıcıları Netflix'i cihazın internet tarayıcısı üzerinden izlemek zorunda kalacak.





NETFLİX’İN KARARI DEĞİŞEBİLİR

CEO Peters, "Elbette bunu çözmek için Apple ile her zaman görüşüyoruz ancak şu anda cihaz o kadar alt ölçekte ki üyelerimizin çoğunu pek ilgilendirmiyor" diye konuştu.

Vision Pro'nun başarısının Netflix'in kararını değiştirebilme şansının her zaman olduğunu kabul eden Peters, şunları söyledi: "Netflix ve Apple, uzun süredir birlikte çalışıyor. Birbirimize nasıl yardımcı olabileceğimizi her zaman aktif bir şekilde tartıştık. Bazen büyük bir örtüşme alanı buluyoruz. Çok ama çok hızlı hareket edebiliyoruz. Bazen biraz daha uzun sürüyor."

Öte yandan Apple analisti Ming-Chi Kuo’nun yorumları, önümüzdeki cuma günü piyasaya sürülecek olan Vision Pro ile ilgili daha derin endişelere işaret ediyor. İlk ön siparişlerin teslimat sürelerini en az bir ay uzatmasına rağmen, önde gelen Kuo, “niş bir ürün” olarak tanımladığı yeni kulaklığa olan talebin önemli ölçüde azalabileceğini söyledi.

Vision Pro, yüksek bir fiyat etiketine sahip olsa da, tüketiciler Meta'nın ekim ayında piyasaya sürdüğü 500 dolarlık Quest 3 gibi piyasadaki daha ucuz kulaklıklara yönelebilir.