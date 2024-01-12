OpenAI ile The New York Times’ın davası başlıyor!

Times, geçtiğimiz ay yapay zekâ şirketi OpenAI’a dava açarak OpenAI ve ana şirketi Microsoft'u telif hakkı ihlali yapmakla suçladı.

aksiyon.com.tr’nin haberine göre, bu durum, şirketin yapay zekâ eğitiminde telif hakkıyla korunan içeriğin kullanımı için ödeme yapmasını sağlamaya çalışan birçok davadan biri. Dava, aralarında George R.R. Martin gibi önde gelen yazarların da bulunduğu telif hakkı sahiplerinin, ChatGPT'nin yaratıcısını çalışmalarını kötüye kullanmakla suçlayan diğer şikayetlerini takip ediyor.





OPENAI’A EN BÜYÜK DARBE

Bununla birlikte, OpenAI'a karşı açılan davalar arasında Times'ın davasının en büyük darbeyi vuracağı tahmin ediliyor.

Times'ın iddiasında tazminat miktarı belirtilmemekle birlikte, iki teknoloji şirketinin milyarlarca dolarlık yasal ve fiili zarardan sorumlu tutulması gerektiği belirtiliyor.

İddia, sohbet botları tarafından oluşturulduğu söylenen makalelerin neredeyse kelimesi kelimesine alıntılarından örnekler içeren yüzlerce sayfa içeriyor. Önde gelen yapay zekâ uzmanlarından Gary Marcus, X'te yayınlanan bir yazısında bu alıntıları " lanetleyici" olarak nitelendirdi.

OpenAI ise, Times tarafından verilen örneklerin "hikâyenin tamamını anlatmadığını" savunarak davayla mücadele etmeye hazır olduğunu belirtti.