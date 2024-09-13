OpenAI'nin Yeni Yapay Zeka Modelleri: Daha Düşünceli Yaklaşımlar

OpenAI'nın Yeni Yapay Zeka Modelleri

OpenAI, daha düşünceli yapay zeka modellerini tanıttı. Bu yeni modeller, zorlu sorunlarla karşılaştıklarında insan gibi düşünebilme yeteneğine sahip. o1-preview ve o1-mini adlı bu yapay zekalar, sorulara daha uzun süre düşünerek yanıt verme kabiliyeti ile dikkat çekiyor.

Yeni Modellerin Yetenekleri

Yapay zeka modelleri, bilim, kodlama ve matematik alanlarındaki zorlu problemleri çözme becerisi ile önceki GPT-4o modelini geride bırakıyor. Açıklamada, yeni yapay zekanın zorlu görevleri çözme yeteneği ile doktora öğrencilerine benzer bir başarı sergilediği belirtiliyor.

Başarı Oranları

Yapılan testlerde, GPT-4o Uluslararası Matematik Olimpiyatı (IMO) eleme sınavında soruların sadece %13'ünü doğru yanıtlayabilmişken, yeni modeller %83'lük bir başarı ile dikkat çekti.

Modellerin Geleceği

Şirket, yeni yapay zeka modellerinin henüz erken bir aşamada olduğunu vurgulayarak, internette bilgi arama, dosya ve görsel yükleme gibi yeteneklerin şu an mevcut olmadığını açıkladı. Bu nedenle yakın zamanda GPT-4o modelinin daha işlevsel olmaya devam edeceği öngörülüyor.

O1-mini ve O1-preview Farkları

Duyuruda, o1-mini modelinin kodlama alanında daha iyi performans sergilediği ve kapsamlı model o1-preview'e göre %80 daha ucuz olduğu ifade edildi. Ayrıca, o1-mini modelinin ChatGPT kullanıcılarına ücretsiz sunulması planlanıyor.