Resim yapmayı öğrenen Boston Dynamics’in robot köpekleri resim sergisi açtı!

Sanatçı Agnieszka Pilat, Boston Dynamics tarafından üretilen robot köpeklere resim yapmayı öğretti ve robotlar da Melbourne'daki Victoria Ulusal Galerisi'nde dört aylık bir misafirlikle ödüllendirildiler.

Robotik firması Boston Dynamics'teki mühendisler Pilat'a Spot adlı robot köpeklerini nasıl kullanacağını öğretti. Pilat, Business Insider'a yaptığı açıklamada, "'Heterobota' adlı sergi için robotlar tamamen otonom. Bu benim pratiğimde önemli bir değişim oldu çünkü daha önce stüdyoda hep robotlarla birlikteydim ve robotlar daha çok kolumun bir uzantısı gibiydi” dedi.

Polonya doğumlu sanatçı, vizyonunu hayata geçirmek için mühendisler ve müze ile birlikte çalıştı. Robotlar, 7 Nisan 2024 tarihine kadar sürecek olan sergide resim yaparken, çevrelerinde gezinirken ve kendi kendilerini şarj ederken görülebiliyor.





4 AY BOYUNCA 36 RESİM SERGİLENECEK

Temanın üretken yapay zekâ olduğu sergide 4 ay boyunca üretilen 36 resim yer alıyor. Pilat, resimlerde yer alan 16 sembolün içinde bir dilin gömülü olduğunu söyledi.

Pilat, "Bu resimleri muhtemelen antik parşömenler ya da mağara çizimleri olarak düşünmeyi seviyorum. Yeni bir uygarlığın ve onunla birlikte yeni bir dilin doğuşuna tanıklık ediyor olabiliriz; belki de ilk iletişim girişimi" diye konuştu. Ayrıca, izleyicilerden parşömenlerin yüzyıllarca dayanıp dayanmayacağını ve gelecekteki bilinçli yapay zekânın bunlara insanların mağara çizimlerini algılamasına benzer bir şekilde bakıp bakmayacağını düşünmelerini istediğini de sözlerine ekledi.

Eser, 7 Nisan'a kadar Melbourne'deki NGV International'da sergilenecek.