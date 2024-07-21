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Samsung'tan Apple yapay zeka göndermesi: 'Bizimle rekabet edebilirler mi?'

Samsung patronu, yeni iPhone rakibini açıkladıktan sonra yapay zekanın Apple'dan bile daha iyi olduğunu ima etti ve 'Bizimle rekabet edebilirler mi?' diye alay ett. Mevcut Galaxy kullanıcılarına da daha fazla ücretsiz AI özelliği geliyor - aşağıdan daha fazla bilgi edinin

Yayın Tarihi: 21.07.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 12:14
Samsung'tan Apple yapay zeka göndermesi: 'Bizimle rekabet edebilirler mi?'

SAMSUNG, Apple'ın iPhone için hazırladığı yeni yapay zeka planlarından etkilenmediğini belirterek, rakiplerinin bu planlara ayak uydurmak için kapılarını açmak zorunda kalacakları konusunda uyarıyor.

Güney Koreli teknoloji devi, tamamı yapay zeka özellikleriyle donatılmış iki yeni Flip ve Fold akıllı telefonun yanı sıra bir Ring takip cihazı ve akıllı saatleri piyasaya sürdü .

Samsung, Galaxy AI'yı Ocak ayında tanıttı

samsung

En son Flip 6 ve Fold 6, genişletilmiş çeviri gibi daha da fazla yeni AI aracına sahip

Samsung İngiltere mobil patronu James Kitto, rakiplerin rekabet edebilmek için kapılarını açmak zorunda kalacaklarını söylüyor

Firmalar, ChatGPT'nin Kasım 2022 sonlarında sahneye çıkmasından bu yana yaşanan yapay zeka çılgınlığına ayak uydurmak için yarışıyor .

Apple ise daha sonra devreye girerek yaklaşan iOS 18 güncellemesinde ve bir sonraki iPhone'da yapay zeka akımına katılmayı planlıyor .

Ancak şaşırtıcı bir gelişme olarak Apple, ChatGPT yaratıcısı OpenAI ile bir ortaklık duyurarak iOS'a yönelik sıkı kapalı yaklaşımını gevşetiyor gibi görünüyor .

Bu arada Samsung, Google'ın yapay zeka teknolojilerinden bazılarıyla çalışıyor.

samsung

Samsung'un İngiltere ve İrlanda mobil bölümünün başkanı James Kitto, The Sun'a özel olarak yaptığı açıklamada, "Onlar [Apple] bizimle rekabet edebilir mi diye düşünüyorum." dedi.

"Kendi modellerimizi, özellikle cihazda çalışan kendi dil modellerimizi oluşturduk, ayrıca Google gibi harika ortaklarla da çalışıyoruz ve müşteriye somut bir şey sunacak doğru türden çözümlere sahip olduklarında diğer birçok ortakla da işbirliği yapıyoruz.

"Bence orada kanıtladığımız şey, yapay zekayı kendi başınıza yetiştiremeyeceğinizdir ve yapay zeka ile pazara girecek diğer oyuncuların da aslında içinde bulunduğumuz çağın yeni ve açık bir çağ olduğunu keşfettiklerini düşünüyorum.

"Biz her zaman bu işin içindeydik ve sanırım diğerleri de bu kadar hızlı ilerleyen bir sektörde yer almak için kapılarını açmaları gerektiğini fark ediyorlar."

Samsung'un OpenAI ile çalışmayı düşünüp düşünmediği sorulduğunda James, firmanın olası ek ortakları uygun hale geldikçe "gözden geçireceğini" ve "düşüneceğini" söyledi.

"Şu anda belirli özellikler ve belirli işlemler için Google ile çalışıyoruz, bulutta ihtiyaç duyduğumuzda hem Google çözümlerini hem de kendi çözümlerimizi kullanıyoruz" diye devam etti.

"Kendi çözümlerimiz cihaza gömülüdür."

ÜCRETSİZ AI GÜNCELLEMELERİ

Samsung ayrıca önceki telefonlarına da ücretsiz bir Android güncellemesi aracılığıyla en yeni yapay zeka özelliklerini sunmayı planlıyor .

Teknoloji devi, Ocak ayındaki Galaxy S24 serisinden önce piyasaya sürülen telefonlara telefon görüşmeleri için canlı çeviri ve gelişmiş görüntü düzenleme araçları gibi ekstra özellikler sunmaya başlamıştı.

Samsung, Galaxy AI özelliklerinin ücretlendirilmesini düşünüyor ancak şimdilik bunları 2025 sonuna kadar ücretsiz tutma sözü veriyor.

James, "Flip ve Fold 6'da sunduğumuz özelliklerden bazıları elbette ekrana özel ancak getirdiğimiz güncellemelerin diğer unsurları kesinlikle Galaxy AI'yı çalıştırabilen ve destekleyebilen mevcut ürün portföyüne aktarılacak" dedi.

"2025 sonuna kadar tamamen ücretsiz olacak ve elbette daha sonra herhangi bir değişiklik planlanırsa bunu daha da yakın bir zamanda güncelleyeceğiz ancak şu anda bunu değiştirmeye yönelik bir plan yok."

Samsung Galaxy Flip 6 ve Fold 6 24 Temmuz'da raflardaki yerini aldı.

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