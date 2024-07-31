Samsung, ücretsiz yükseltme alacak en son Android telefonunu duyurdu: İşte tam liste

Yaklaşık 60 siber açığı gideren SAMSUNG güvenlik güncellemesi daha fazla Android cihaza dağıtıldı.

Şu anda 20 Galaxy telefonda ve çok sayıda tablette mevcut.

Tüm Android cihazları etkileyen 25 ve özellikle Samsung telefonlarını etkileyen 33 olmak üzere 58 güvenlik açığını gideriyor





Siber araştırmacıların -veya hata yakalayıcıların- güvenlik açıklarını bulduğu ve bunları Samsung'a özel olarak ifşa ettiği anlaşılıyor

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One UI 6.1.1 adı verilen Temmuz 2024 güvenlik yaması, bilgisayar korsanlarının kişilerin verilerini çalmak için kullanabilecekleri çeşitli arka kapı yollarını içeriyor.

Tüm Android cihazları etkileyen 25 ve Samsung telefonları özel olarak etkileyen 33 olmak üzere toplam 58 güvenlik açığını gideriyor .

25 Android açığından dördü "kritik" sorunlar olarak sınıflandırılırken, geri kalanı "yüksek" risk kategorisinde yer alıyor.

Yayımlanan güvenlik notlarına göre, güvenlik açıklarının hiçbiri keşfedilmeden önce bilgisayar korsanları tarafından istismar edilmedi .

Siber araştırmacıların -veya hata yakalayıcıların- bu açıkları bulduğu ve bunları özel olarak Samsung'a bildirdiği anlaşılıyor.

Sözde hata yakalayıcılar, genellikle şirketleri, hatalar suistimal edilmeden önce bu hatalar konusunda uyarmak için bir bulma ücreti alırlar.

Güvenlik açıkları nelerdir?

Kullanıcıların ana ekranlarını özelleştirmelerine olanak tanıyan uygulama One UI Home'u etkileyen "yüksek" riskli bir güvenlik açığı ortaya çıktı.

Bir yıldan fazla bir süre önce keşfedilen bu açık, bilgisayar korsanlarının uygulamada "uygunsuz erişim kontrolü" yapmasına olanak tanıyordu .





Ancak bu güvenlik açığının tetiklenmesi için kullanıcı etkileşimi gerekiyordu, bu da bilgisayar korsanlarının bundan faydalanmasını zorlaştırıyordu.

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Bir diğer "orta" güvenlik açığı ise Samsung'un özel fotoğraf, video, dosya ve uygulamaları parola veya biyometrik kilit ardında saklamak için kullanılan Güvenli Klasör'ünü etkiledi.

Hata, belirli koşullar altında "fiziksel saldırganların kimlik doğrulamayı atlatmasına" olanak sağlıyordu.

Bu koşulların ne olduğu belirsiz. Ancak, bu hatayı istismar etmek için yine kullanıcı etkileşimi gerekiyordu.

Samsung, belirli telefonların güncellemeyi ne zaman alacağına dair bir zaman çizelgesi yayınlamadı

Telefonum güncelleme için uygun mu?

Bu yamayı alan son telefon, 2023 yılında piyasaya sürülen orta sınıf bir telefon olan Galaxy A34 oldu.

Samsung her zamanki gibi güncellemeyi telefonlara aşamalı olarak gönderdi.

Samsung, güncellemenin hangi telefonlara ne zaman ulaştırılacağına dair bir zaman çizelgesi yayınlamadı.

Güncellemeyi yükleyebilen telefon sayısı artık 20:

Galaksi S24

Galaksi S24+

Galaksi S24 Ultra

Galaksi S23

Galaksi Z Flip 5

Galaksi Z Katlama 5

Galaksi S21

Galaksi S21+

Galaksi S21 Ultra

Galaksi S21FE

Galaksi S20FE

Galaksi Z Flip 3

Galaksi Z Katlama 3

Galaksi Not 20 5G

Galaksi A55

Galaksi A54

Galaksi A53

Galaxy A52s 5G

Galaksi A14

Galaksi A34

Güncellemeden yararlanabilecek tabletler ise şunlar:

Galaxy Tab S9 serisi

Galaxy Tab S8 Plus

En son güvenlik güncellemesini Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle bölümüne giderek indirebilirsiniz .