Samsung’un EX1 giyilebilir robotu yaşlıların hareketliliğini artırmak için tasarlandı

Samsung, yaşlıların denge ve hareket kabiliyetini geliştirmek için tasarlanmış bir giyilebilir robot olan EX1’i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. EX1, yaşlanma ile birlikte azalan kas kütlesinin yol açtığı yürüme zorlukları ve düşme riskini azaltmayı amaçlıyor.

Samsung’un EX1 giyilebilir robotu yaşlıların hareketliliğini artırmak için tasarlandı
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Robotik, tüketici elektroniği şirketleri için dikkat çekici bir kısaltma sunuyor. Ancak bu alanda pek çok şirket, robotlarını sahneye çıkardıktan sonra gerçekleştiremedi. Samsung ise robotik konusunda daha temkinli davrandı ve robotlarını “yeni bir büyüme motoru” olarak gördüğünü söyledi. Şirket, bu yıl içinde insanlara yardımcı olacak bir robot olan EX1’i piyasaya sürmeyi hedefliyor.

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Samsung EX1 nedir?

EX1, Samsung’un 2019 yılında CES’te tanıttığı giyilebilir bir iskelet olan GEMS’in devamı niteliğinde bir ürün. GEMS, kullanıcısına merdiven çıkarken yardımcı olan bir cihazdı. EX1 ise daha geniş bir kitleye hitap ediyor ve yaşlıların günlük yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.

EX1, kalça bölgesine takılan bir cihaz olup, kullanıcının yürüme ve egzersiz yapma yeteneklerini geliştirmek için tasarlandı. Yaşlanma ile birlikte azalan kas kütlesinin yol açtığı yürüme zorlukları ve düşme riskini azaltmayı hedefliyor. EX1, hem yardımcı hem de rehberlik edici bir rol oynuyor. Kullanıcılar, EX1 ile yürüyüş, fitness gibi basit egzersizler yapabiliyor ve doğru şekilde egzersiz yapmaları için yönlendiriliyor.

Samsung EX1’in faydaları nelerdir?

Samsung’un Seul merkezli araştırma enstitüsü ile ortaklaşa yürüttüğü bir çalışmada, EX1’in kullanıcılarının adım uzunluğunu %12’den fazla, itme gücünü ise %21’e kadar artırdığı gösterildi. Bu sonuçlar, EX1’in yaşlıların yürüme performansını ve denge duygusunu geliştirdiğini ortaya koyuyor.

Ayrıca, EX1’in yaşlıların egzersiz yapma motivasyonunu ve katılımını da artırdığı belirtiliyor. EX1, yaşlıların fiziksel ve zihinsel sağlıklarını korumalarına ve bağımsız yaşamlarını sürdürmelerine yardımcı oluyor.

Samsung’un robotik vizyonu

EX1, Samsung’un robotik alanındaki vizyonunun bir parçası. Şirket, robotları “yeni bir büyüme motoru” olarak görüyor ve tüketici sınıfı robotlar geliştirmek için çalışıyor. Samsung, daha önce CES’te Bot Handy, Bot Care ve Bot Chef gibi konsept robotlar tanıtmıştı. Bu robotlar, ev işlerini yapmak, kullanıcıların sağlığını izlemek ve yemek pişirmek gibi görevleri üstleniyorlardı. Ancak bu robotlar henüz piyasaya sürülmedi.

Samsung, bu yıl içinde EX1’i satışa sunmayı planlıyor. EX1, Samsung’un robotik alandaki iddiasını da ortaya koyuyor. Şirket, nükleer füzyon gibi geleceğin enerji kaynaklarına yönelik çalışmaların yanı sıra, yaşlanan nüfusa yönelik çözümler de sunuyor. EX1, Samsung’un robotik alanda attığı önemli bir adım olarak görülüyor.

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