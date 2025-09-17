Selçuk Bayraktar: "Sivil Teknolojiler Silaha Dönüştüğü Bir Çağ" — TEKNOFEST İstanbul 1 Milyon m²

Selçuk Bayraktar: "Sivil teknolojilerin silaha dönüştüğü bir çağ"

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST kapsamında basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

TEKNOFEST İstanbul: 1 milyon m²'lik alan ve Şampiyonlar Geçidi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, ziyaretçilerini İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ağırlıyor. Bayraktar, etkinliğin önceki yıllara göre daha geniş bir alanda gerçekleştirildiğini belirterek etkinliğin 1 milyon metrekarelik dev bir alanda sürdüğünü söyledi.

Bayraktar, "Bir önceki TEKNOFEST İstanbul'a göre 2 kat daha fazla bir alan demek bu. Alanın girişinde Şampiyonlar Geçidi dediğimiz yepyeni bir alanımız var. Şampiyonların eserlerinin sergilendiği muazzam bir alan. Bunun yanında TEKNOFEST, bu yıl tasarımdan sanata, tarımda yüksek teknolojiden sağlıkta yapay zekaya çok geniş bir deneyim imkanı sunuyor." dedi.

Geniş katılım: 64 yarışma kategorisine 1 milyon 100 binden fazla başvuru

Bayraktar, festival kapsamında 64 farklı yarışma kategorisine 1 milyon 100 binden fazla kişinin başvurduğuna dikkat çekti. "13 bin yarışmacı finale kaldı. Bu kişiler eserlerini Şampiyonlar Geçidi'nde sergiliyor olacak" diye konuştu.

Etkinlik alanında Aselsan tarafından geliştirilen Çelik Kubbe'nin simülasyonuna, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi hedefleyen Bilim Sokağı'na ve Tarım Teknolojileri Kümelenmesi'nin genetik teknolojisi odaklı çalışmalarına yer verildiğini aktaran Bayraktar, tasarım ve sanatın buluştuğu özel etkinliklere de dikkat çekti.

Uyarı: Sivil teknolojiler silaha dönüşebiliyor

Bayraktar, günlük hayatta sivil amaçla kullanılan teknolojilerin silaha dönüşebildiği bir çağa tanıklık edildiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Hatırlarsanız seri üretim bandında üretilen çağrı cihazlarının patlatıldığını gördük. Yani düşünün ki siz çocuğunuza bir kulaklık aldınız. Onunla en güzel melodileri dinlemek için kullanmak üzere aldınız ve bunu bir anlamda tümüyle sivil teknolojinin geliştirildiği teknoloji harikası bir cihaz olarak aldınız. Ama bir anda beyninizde patlıyor. Maalesef adına tekno feodalizm dediğimiz ve maalesef dünyada şer güçler tarafından insanlığa büyük fayda getirecek bu teknolojinin bir anlamda ne kadar unsuru varsa sosyal medyadan arama motorlarına, akıllı telefondan tüm dijital cihazlara hepsinin silaha dönüştüğü bir çağ bu."

Bayraktar, TEKNOFEST'in misyonunu da şöyle açıkladı: "TEKNOFEST'in misyonu da öncelikle savunma sanayimizdeki tam bağımsızlıkla başlayıp teknolojinin tüm diğer alanlarında da bağımsız ve hür olabilmemiz için ve bunun yanında müreffeh olabilmemiz için bir paradigma dönüşümü, bir dip dalga oluşturmaktı."

Hedef: Memleketine ve medeniyete faydalı nesiller

Nitelikli insan gücünün önemine vurgu yapan Bayraktar, "Büyük kaynaklara sahip olabilirsiniz ama asıl olan burada bu teknolojiyi tasarlayıp geliştirecek nitelikli insan gücü ve bu insanların elbette memleket aşkı ve insanlığa faydalı bir eser koyma duygusu" dedi. Bayraktar, TEKNOFEST kuşağıyla sadece yüksek donanımlı değil, aynı zamanda memleketine, milletine, insanlığa ve medeniyetine faydalı eserler yapacak nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Uluslararası etki: TEKNOFEST Azerbaycan ve Bayraktar Teknoloji Azerbaycan

Bayraktar, daha önce düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'ın büyük coşkuyla gerçekleştiğini hatırlatarak, "O TEKNOFEST sonrası yeni girişimler doğdu. Bir tanesi de Bayraktar Teknoloji Azerbaycan. Azerbaycanlı genç kardeşlerimizin kendi ülkelerinin bağımsızlığı için, savunma sanayisi için yüksek teknolojiyi geliştirdiği, kendi İHA'larını ve SİHA'larını geliştirdiği bir yer olarak faaliyetine devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçi önerileri

Festivale gelecekler için Bayraktar, toplu taşımayı kullanmalarını tavsiye etti. "Sabahın erken saatleri ve hafta içi buradaki en nitelikli deneyim size sunulacaktır. NSosyal'e kayıt olursanız da hızlı geçiş imkanı ve daha nitelikli bir deneyimden yararlanma şansınız olacak."